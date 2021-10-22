Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже ракет в рамках первой сделки по вооружению

Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020".

Лондон. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже оружия, сообщает The Times со ссылкой на украинского дипломата.

Согласно планам, Великобритания предоставит ракеты класса "земля-земля" для украинских патрульных катеров и ракеты для самолетов.

Министерство обороны Великобритании также обсуждает продажу ракет Brimstone класса "земля-земля", разработанных MBDA, которые могут поражать группы целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Отмечается, что данные переговоры идут на фоне беспокойства в министерстве обороны Украины по поводу того, что Россия якобы может попытаться использовать газовый кризис для захвата территории.