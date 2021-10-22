Расчеты кораблей в Каспии отработали стрельбы по "противнику" на учениях

Стрельбы прошли в ходе масштабных учений округа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября. /ТАСС/. Расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии (КФл) поразили из орудий мишени, имитирующие корабли условного противника и морской десант, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Стрельбы прошли в ходе масштабных учений округа.

"Артиллерийским огнем был уничтожен морской десант условного противника на острове Чечень. При выполнении стрельб по морским целям военнослужащие выполнили комплекс мероприятий радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей. Также были отработаны элементы морских маневров по уклонению от ракетных ударов условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, моряки Каспийской флотилии выполнили постановку ложной цели и отработали ряд элементов подготовки. "Экипажи отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде", - добавили в ЮВО.

Всего в учениях задействовано более 20 боевых кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Углич" и "Великий Устюг", "Град Свияжск", малые артиллерийские корабли, базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер П-351 проекта "Грачонок", а также морские буксиры и суда гидрографической службы флотилии.

Командно-штабные учения начались 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также принимают участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего в учениях с объединениями и соединениями ЮВО задействованы около 8 тыс. человек, до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения. Одной из задач учений является проверка готовности войск на юго-западном стратегическом направлении.