Корабль «Прогресс» успешно отсоединился от МКС для перестыковки

Корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно в четверг, 21 октября.

Теперь он проведет 29 часов в автономном полете, после чего рано утром в пятницу пристыкуется к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Маневр проходит для подготовки модуля «Наука» к приему нового узлового модуля «Причал», запуск которого назначен на 24 ноября.

17 октября спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в 07:35 мск в степи Казахстана в 148 км юго-восточнее города Жезказган. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко находились на орбите с 5 октября, тогда как космонавт Олег Новицкий — с 9 апреля.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что приземление в Казахстане корабля «Союз МС-18» прошло хорошо, на «твердую пятерку».

Как отметили в «Роскосмосе», члены экипажа чувствуют себя хорошо. Ближайшие три дня они будут проходить реабилитацию в Звездном городке.

Пересильд по возвращении призналась, что ей не хотелось прощаться с космосом.

Камера, на которую снимался фильм «Вызов», осталась на борту МКС и будет утилизирована. Актриса Юлия Пересильд поделилась, что боялась физически не справиться с задачей снять фильм в космосе, а режиссер рассказал, что отснял на МКС около 30 часов материала.

На орбите киноэкипаж снял художественный фильм. Картина, получившая название «Вызов», является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.