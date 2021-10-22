Великобритания намерена продать Украине ракеты Brimstone

Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже вооружений на фоне опасений Киева, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории страны, пишет в четверг, 21 октября, британская The Times.

По данным издания, украинские войска ранее участвовали в учениях с военнослужащими Великобритании, но командование Украины никогда не использовало это для сотрудничества в оборонной области. После Brexit стороны расширяют сферы взаимодействия, и теперь Великобритания предоставит ракеты класса «земля-земля» для украинских патрульных катеров и самолетов.

В частности, минобороны обсуждает продажу ракет Brimstone класса «земля-земля», созданных ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем MBDA, которые могут поражать группы целей одновременно. Размещать их намерены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины, сообщила газета.

Накануне, 20 октября, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал виды оружия, которые помогут Украине совладать с Россией. Оценивая ситуацию на востоке страны, он призвал «не заниматься шапкозакидательством» и «вести асимметричные действия с противником».

В 2020 году Украина вела переговоры с США о закупке трех крупных партий вооружения. Два катера Island Киев получил в 2019 году и планировал получить еще три единицы техники.