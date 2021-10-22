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ТАСС

Источник: ВМФ России получит первую серийную неатомную подлодку типа "Лада" в 2022 году

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ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада"
Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Кронштадт" проекта 677 "Лада" на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Ирина Мотина/РИА «Новости»

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Первая серийная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада") "Кронштадт" постройки "Адмиралтейских верфей" планируется к передаче Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Передача первой серийной "Лады" - подлодки проекта 677 "Кронштадт" - планируется на 2022 год", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Разработчик проекта - Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Благодаря применению новых решений в конструкции корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники они обладают непревзойденной скрытностью, меньшей шумностью и рядом глубоко усовершенствованных систем по сравнению с подлодками третьего поколения. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. тонн, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены "Лады", в частности, ракетными комплексами "Калибр-ПЛ". Экипаж насчитывает 35 человек.

Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" находилась в опытной эксплуатации с мая 2010 года. В СМИ сообщалось, что в сентябре 2021 года она вошла в боевой состав Северного флота. Еще две лодки этого проекта были законтрактованы на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Сроки передачи ВМФ РФ субмарин "Кронштадт" и "Великие Луки" неоднократно переносились.

"Кронштадт" был заложен в 2005 году, его строительство приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. 20 сентября 2018 года лодка была спущена на воду на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ОСК
Проекты
677 Лада
АРМИ-20XX
Калибр КР
СФ
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