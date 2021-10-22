Войти
ТАСС

"Лаборатория Касперского" создала комплекс по борьбе с дронами

1040
0
+2
Лаборатория Касперского
Лаборатория Касперского.
Источник изображения: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Известный отечественный производитель систем компьютерной защиты компания "Лаборатория Касперского" создала систему обнаружения и борьбы с дронами Kaspersky Antidrone. Об этом рассказал ТАСС разработчик системы Владимир Туров на международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021".

"В систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети", - рассказал он. "Возможна также установка модулей нейтрализации для подавления дронов", - отметил разработчик.

По его словам, в 2021 году начались активные продажи серийного продукта. Как уточнили Туров, больше всего заказов поступает от аэропортов, а также от организаторов крупных массовых мероприятий и стадионов.

В 2020 году генеральный директор компании Евгений Касперский заявлял, что "Лаборатория Касперского" работает над системой "Антидрон", позволяющей обнаруживать дроны, подлетающие к любому объекту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
07.12.2020
Пистолет-задира Петра Сердюкова
24.09.2020
В РФ впервые в мире изучат влияние невесомости на женский организм с помощью особых ванн
27.02.2020
Роскосмос получит в 2020 году более 2 млрд рублей на страхование при запусках ракет
26.04.2017
Купол над Минобороны
17.01.2017
"Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"
14.02.2012
России нужна «умная оборонка»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 21:11
  • 83
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 22.10 20:46
  • 3
Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet New появится в 2024 году
  • 22.10 20:22
  • 1
В Польше заметили отставание России на поколение в истребителях от США
  • 22.10 19:58
  • 76
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 22.10 19:03
  • 1
В США оценили российский транспортный корабль с «Калибрами»
  • 22.10 18:09
  • 55
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 22.10 17:13
  • 7
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 22.10 17:06
  • 1
Высотные запросы
  • 22.10 15:45
  • 3
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 22.10 13:08
  • 1
В США оценили модернизацию российского Т-90М
  • 22.10 13:05
  • 2
Американцы готовятся дать отпор русским на Аляске
  • 22.10 12:55
  • 1
Эксперт: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению, роботизации и РЭБ
  • 22.10 12:01
  • 8
Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с космодрома Куру
  • 22.10 11:34
  • 1
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 22.10 11:18
  • 2
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу