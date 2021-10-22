Байден и Белый дом озвучили обеспокоенность испытаниями ракет КНР

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена обеспокоили испытания гиперзвукового оружия Китайской Народной Республикой (КНР). Об этом стало известно в среду, 20 октября.

Глава США отвечал на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания. Байдену задали вопрос, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет, и он ответил: «Да». При этом свой ответ он оставил без дополнительных комментариев. Трансляция велась на телеканале CNN.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что американская администрация не комментирует сообщения об испытаниях Китаем новых гиперзвуковых ракет, но выражает свою озабоченность по поводу военных разработок страны по дипломатическим каналам.

«Мы всё так же не намерены комментировать какие-то конкретные публикации. Говоря в целом, мы четко обозначили нашу озабоченность, и я думаю, что комментарии президента относительно новых военных возможностей, которые преследует КНР, отражают ее. Это по-прежнему отражает нашу точку зрения, которую мы доносим по дипломатическим каналам», — сказала она.

17 октября стало известно, что Китай осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие. Американские военачальники были впечатлены запуском ГЛА, который продемонстрировал существенный прогресс КНР в разработке гиперзвукового оружия.

25 сентября бывший заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин пересмотреть свой политический курс в отношении США и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым на фоне создания альянса AUKUS.

В тот же день в ООН выразили надежду на приверженность КНР концепции неприменения ядерного оружия первой.

23 сентября посол КНР в США Цинь Ган, комментируя соглашение AUKUS, указал, что Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты поступили «чрезвычайно безответственно», поскольку тем самым могут ускорить гонку вооружений. По словам дипломата, альянс подрывает региональный мир и стабильность и пренебрегает международными усилиями по нераспространению ядерных вооружений.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых возможностей Канберра расторгла с Парижем договор на поставку субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал.