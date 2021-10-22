В России отметили день военного связиста

Весь личный состав Вооруженных Сил РФ отпраздновал дату образования войск связи.

Как самостоятельное специальное подразделение Красной Армии оно появилось 20 октября 1919 года.

От простейших звуковых и зрительных средств связи для передачи сигналов и команд непосредственно на поле боя до широко разветвленных многоканальных, современных автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически на неограниченную дальность как со стационарными, так и подвижными объектами, находящимися на земле, на воде, под водой и в воздухе – таков исторический путь развития и совершенствования военной связи.

Нынешние поколения войск связи Вооруженных Сил РФ бережно хранят и развивают и передовой опыт и лучшие традиции соединений, частей и подразделений связи.

Современный период знаменателен оперативным внедрением новых средств и комплексов автоматизации и связи различных звеньев управления, а также цифровых способов передачи всех видов информации. Значительные изменения претерпела сама структура управления войсками связи.

Военная связь — это ежедневный непростой труд связистов, а также постоянная работа над разработками и использованием новейшего оборудования и методов передачи данных.

Военные связисты часто находятся на передовых позициях, так как на плечах военных связистов лежит важнейшая задача — обеспечение связи командного состава военных подразделений с выполняющими поставленные задачи военнослужащими. Военная связь — важнейший элемент управления военными подразделениями как в бою, так и в мирное время.