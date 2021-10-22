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Военно-промышленный курьер

В России отметили день военного связиста

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Источник изображения: vpk-news.ru

Весь личный состав Вооруженных Сил РФ отпраздновал дату образования войск связи.

Как самостоятельное специальное подразделение Красной Армии оно появилось 20 октября 1919 года.

От простейших звуковых и зрительных средств связи для передачи сигналов и команд непосредственно на поле боя до широко разветвленных многоканальных, современных автоматизированных систем, способных обеспечивать связь практически на неограниченную дальность как со стационарными, так и подвижными объектами, находящимися на земле, на воде, под водой и в воздухе – таков исторический путь развития и совершенствования военной связи.

Нынешние поколения войск связи Вооруженных Сил РФ бережно хранят и развивают и передовой опыт и лучшие традиции соединений, частей и подразделений связи. 

Современный период знаменателен оперативным внедрением новых средств и комплексов автоматизации и связи различных звеньев управления, а также цифровых способов передачи всех видов информации. Значительные изменения претерпела сама структура управления войсками связи.

Военная связь — это ежедневный непростой труд связистов, а также постоянная работа над разработками и использованием новейшего оборудования и методов передачи данных.

Военные связисты часто находятся на передовых позициях, так как на плечах военных связистов лежит важнейшая задача — обеспечение связи командного состава военных подразделений с выполняющими поставленные задачи военнослужащими. Военная связь — важнейший элемент управления военными подразделениями как в бою, так и в мирное время.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
22.10.2021 10:27
20 октября. В фонтанах не искупаешься. Поэтому всё скромненько.
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