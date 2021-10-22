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Военно-промышленный курьер

Армия Франции будет бороться с информационными фейками

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли представила новую военную доктрину борьбы против информационного воздействия (документ L2I).

Выдержки выступления, состоявшегося в главном здании военного ведомства на юге Парижа, размещены на странице министра. 

«Информационное пространство стало местом стратегического соперничества. Мы не сможем эффективно защитить французов, если окажемся неспособными вести борьбу в информационной сфере», - подчеркнула она. 

«Лживая, подвергнутая манипулированию, сильно препарированная информация - это оружие. Это не только орудие, которое позволило некоторым террористическим группировкам значительно упрочить свои позиции, некоторые наши стратегические соперники используют его, достигая все более и более значительных результатов», - заявила Парли.

По ее словам, «военные операции более не проводятся в отрыве от социальных сетей, так как то, что в них происходит, оказывает реальное воздействие на данные операции». В этой связи она упомянула о пропагандистских кампаниях, основанных на манипулировании информацией, которые проводятся с целью подорвать легитимность действий Вооруженных сил Франции в различных странах. 

По ее словам, подобными методами пользуются террористические организации, чтобы вербовать и расширять свое влияние в мире, говорит ТАСС.

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Страны
Франция
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