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Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров

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Как сообщило 19 октября 2021 года информационное агентство ТАСС, новая ракета берегового ракетного комплекса "Бал" разработки и производства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) позволит поражать цели на дальности свыше 500 км. Новые возможности комплекса сделали его сопоставимым по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК "Бастион", использующим сверхзвуковую ракету "Оникс", рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стрельба противокорабельной ракетой 3М24 берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса 3К60 "Бал" Тихоокеанского флота, апрель 2016 года (с) Юрий Смитюк / ТАСС

Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" после испытаний новой ракеты увеличена вдвое, она также получила возможность кроме кораблей поражать наземные цели. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле", - сказал он.

По словам собеседника агентства, новые возможности "Бала" сделали его сопоставимым по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК "Бастион", использующим сверхзвуковую ракету "Оникс" (комплекс и ракета разработаны в НПО машиностроения).

В корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где разработали и производят комплекс "Бал", не стали комментировать ТАСС эту информацию.

БРК "Бал" имеет на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Модернизированная ракета Х-35Э с дальностью до 300 км может наводиться через беспилотник. В Вооруженных силах РФ комплекс используется в тандеме с БРК "Бастион". Про последний сообщалось, что в ходе боевых действий в Сирии он применялся для стрельбы по наземным целям. "Бал" может одним залпом выпустить 32 ракеты, еще 32 ракеты у него в боезапасе. Он в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
Х-35
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Проекты
БПЛА
ТОФ
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3 комментария
№1
22.10.2021 07:01
Линейку Уранов нужно расширять за счёт противолодочных ракет по аналогии с Калибром.
(Противолодочная ракета 91РЭ2 интегрирована в ракетный комплекс "Калибр-НКЭ" для вооружения надводных кораблей.)

Тогда и корветы пр. 20380 получат "длинную руку не только против надводных и сухопутных целей, но и против подводных лодок.
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№2
22.10.2021 08:39
Цитата, штурм сообщ. №1
Тогда и корветы пр. 20380 получат "длинную руку не только против надводных и сухопутных целей, но и против подводных лодок.
А не подскажете, на какой предельной дальности корветы могут обнаруживать цели типа ПЛ и на какой глубине?
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№3
22.10.2021 15:45
Цитата, ash сообщ. №2
А не подскажете, на какой предельной дальности корветы могут обнаруживать цели типа ПЛ и на какой глубине?


корветы могут вести поиск ПЛ  разными способами:
- при помощи ГАС:
• «Заря-2» подкильная
• «Минотавр-М» протяженная буксируемая
• «Анапа-М» опускаемая

- С помощью противолодочного вертолёта КА-27
- Получать данные о ПЛ противника от противолодочных самолётов морской авиации, спутников, БЛА или своих подлодок.

Наиболее эффективна групповая "охота" за подлодками противника, когда несколько надводных кораблей, подлодок, палубная и противолодочная авиация ведут скоординированный поиск.
Уничтожить ПЛ   может корабль , находящийся на удалении 30-50 км получающий целеуказание от своей ПЛ не желающей себя обнаруживать, при этом вражеская ПЛ до последнего не будет знать, что по ней уже открыли огонь.
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