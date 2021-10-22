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ТАСС

ОАЭ и Израиль договорились о развитии сотрудничества в исследовании космоса

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Космический аппарат "Берешит"
Космический аппарат "Берешит".
Источник изображения: © EPA-EFE/ABIR SULTAN

Меморандум предполагает расширение взаимодействия двух стран в научных исследованиях, обмене опытом и разработке образовательных программ в освоении космоса

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписало меморандум о взаимопонимании с Израильским космическим агентством с целью расширения двустороннего сотрудничества. Как сообщило в среду Информационное агентство ОАЭ, документ был подписан на полях всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае.

Меморандум, отмечает агентство, предполагает расширение взаимодействия двух стран в научных исследованиях, обмене опытом и разработке образовательных программ в освоении космоса. ОАЭ будут участвовать в подготовке к запуску на Луну израильской космической станции "Берешит-2", который запланирован на 2024 год. Израиль будет реализовывать в университетах совместные исследовательские программы, включающие изучение так называемых красных приливов (явление, вызванное цветением водорослей) и нашествий красных пальмовых долгоносиков, угрожающих финиковым плантациям. Данные, собранные с помощью микроспутника, будут переданы в ОАЭ.

Космические планы ОАЭ и Израиля

В октябре этого года ОАЭ объявили о старте программы исследования Венеры. Запуск космического аппарата намечен на 2028 год. В июле 2020 года ОАЭ отправили к Марсу станцию "Аль-Амаль", которая 9 февраля вышла на орбиту планеты.

В 2020 году Израиль объявил о планах отправить на Луну второй космический аппарат - "Берешит-2". Его предшественник "Берешит" - первый в истории человечества частный аппарат, который в 2019 году достиг естественного спутника Земли.

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Страны
Израиль
ОАЭ
Проекты
2020-й год
Луна
Марс
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