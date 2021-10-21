Украина, НАТО и Россия: идет многосторонняя, многоходовая игра (Телеграф, Украина)

Экс-глава СВР Украины рассуждает о перспективах вступления Украины в НАТО. И приходит к выводу, что, несмотря на громкие заявления представителей руководства США, виды Киева на членство в альянсе не просто иллюзорны — их просто нет. Какие доводы в поддержку своего мнения приводит Николай Маломуж, читайте в статье.

Россия манипулирует с жесткими заявлениями в отношении Киева и Запада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для российских национальных интересов вступление Украины в НАТО - "красная линия". И ее переход грозит "активными мерами". Практически одновременно с этим глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу своего представительства при Североатлантическом альянсе. Также будут закрыты информационное бюро и военная миссия НАТО в Москве. Данные решения последовали вслед за лишением аккредитации российских дипломатов в Брюсселе.

Все происходящее - точно не случайность. И не совпадение. Россия всегда четко ориентировала весь мир и Украину, что, если Украина вступит в НАТО, - это "красная линия". Причем не только такое вступление, но и размещение на территории Украины военных средств альянса в целом или США (ракет, ПВО, баз) будет восприниматься как чрезвычайная ситуация. И Россия примет меры, включая военные, чтобы подобного не допустить.

Такие заявления звучали и в первом десятилетии 2000-х. Путин тогда жестко говорил, что, если Украина вступит в НАТО, это будет конфронтация. Причем не только холодная война с Украиной, но и возможная горячая фаза с НАТО, ЕС, США. Эта тема обсуждалась в июне 2021 года в Женеве, во время встречи Байдена с Путиным.

Есть информация, что Байден тогда говорил: да, Украина имеет право вступить в НАТО, но сроки не определены. И в ближайшее время такую возможность Украина вряд ли получит. При этом США подтверждали и подтверждают, что поддерживают желание Украины вступить в НАТО. Но и Штаты, и другие страны альянса больше ориентируются на сотрудничество с Украиной вне НАТО. Вопрос о вступлении в обозримом будущем точно не стоит. Нет консолидации среди самих членов НАТО, нет достаточной готовности Украины. Зато есть опасения, что такое поспешное вступление может привести к еще большему обострению отношений с Россией. Чего коллективный Запад точно не хочет. По ряду причин.

Есть геополитический фактор. США хотели бы, чтобы Россия, как минимум, занимала нейтральную позицию в отношении Китая. Именно он сейчас является для Штатов важнейшим конкурентом и потенциальным противником. Альянс Китая и России - то, чего США хотят максимально избежать. Потому Белый дом и не спешит конкретизировать, интенсифицировать те или иные шаги по вступлению Украины в НАТО.

Военная помощь - да, консультативная - да. Поддержка реформ - безусловно. Причем как со стороны США, так и со стороны других членов НАТО. Но на большее сегодня Украине рассчитывать не приходится.

И все же россияне снова и снова поднимают на щит тезис о неприемлемости вступления Украины в НАТО. Путин эту тему постоянно подогревает. Ему важно давать жесткие сигналы всем участника - американцам, европейцам - что возможные шаги Украины в НАТО будут иметь чрезвычайные последствия не только для нее, но и для членов альянса.

В последнее время Путин активизировался. В том числе, потому что звучат заявления и отдельных стран - членов альянса, и руководства НАТО, что Украина имеет право на вступление в это объединение, что ее будут поддерживать на этом пути.

Так что Россия работает на упреждение, дает жесткие сигналы, предупреждает. Тем более, что эта тема явно обсуждалась во время недавнего визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву. В русле того, что сейчас вырабатывается глобальная модель безопасности. В том числе Договор об ограничении стратегических вооружений, включая гиперзвуковое, способное нести ядерный заряд (кстати, Китай недавно заявил, что разработал новейшие носители такого вида оружия). Договор об ограничении ядерных вооружений мало и средней дальности. Новые модели противостояния общим угрозам - международному терроризму, изменениям климата и так далее.

Весь этот комплекс угроз интересует США куда больше, чем вступление Украины в НАТО. И Россия, пользуясь ситуацией, активнее передает соответствующие сигналы. В стиле: если Украина станет ближе к НАТО, мы можем стать ближе с Китаем. Потому что НАТО якобы нарушила некие "красные линии", некие неофициальные договоренности. И у Путина развязаны руки.

Пока это - лишь высказывания и угрозы, не реальные действия. Но последние вполне могут последовать, предупреждают в Кремле.

То, что штаб-квартира НАТО в Брюсселе сократила количество сотрудников России, тоже стало поводом для Кремля говорить о конфронтации с альянсом.

То есть, мы видим комплексные шаги в рамках эскалации напряженности, в рамках потенциальных угроз, включая обострение конфликта между Россией и Украиной, находящейся между глобальными мировыми игроками. Жесткие заявления России направлены не только на Украину, но и на США, на страны НАТО.

Россия может манипулировать. И она манипулирует. Предупреждает, что может занять сторону Китая, а может и нейтральную. А может и вовсе в отдельных аспектах, включая вопросы глобальной безопасности, выступать в качестве партнера США.

Идет многосторонняя, многоходовая игра. В которой Украина, к сожалению, не имеет четкой позиции. Как дальше действовать? Или мы инициируем ускорение евроатлантической интеграции (хоть тут далеко не все от нас зависит), поддерживая соответствующую риторику и, условно говоря, еще раз зля Путина. Или мы будем постепенно двигаться в рамках сотрудничества с НАТО, акцентируя на важности стабилизации ситуации в регионе и переходу к новой модели переговорных отношений. С учетом всех угроз и мнения всех игроков.

На ситуацию влияет и то, что европейские члены НАТО очень зависимы от России. И не только в плане военных угроз с ее стороны. Хоть этого тоже многие боятся. Есть и экономическая зависимость. В первую очередь - энергетическая, газовая тема. К сожалению, Европа здесь имеет системную зависимость от РФ. Которая активно этим пользуется. Потому актуальны сегодня и "Турецкий поток", и "Северные потоки". Все европейские страны, включая членов НАТО, пытаются договориться с Россией о ценах, о транзите. А Германия - лидер ЕС, и вовсе является ключевым партнером РФ, в том числе в газовых аспектах. Все это, безусловно, влияет на позицию представителей альянса касательно вступления туда Украины.

Учитывая все вышеизложенное, конфронтационный сценарий - принять Украину в НАТО в ближайшее время - исключен. Понимает это и Путин, но пытается еще больше акцентировать внимание на очерченных Кремлем "красных линиях", чтобы максимально замедлить сближение Украины с НАТО.

Николай Маломуж