Войти
ТАСС

"Луну-27" запустят на ракете-носителе "Ангара" с космодрома Восточный

641
0
0
«Ангара-А5»
«Ангара-А5».
Источник изображения: Центр Хруничева

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что орбитальный аппарат "Луна-26" будет запущен на ракете "Союз-2"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская автоматическая станция "Луна-27" будет запущена с космодрома Восточный на ракете-носителе "Ангара". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередном выпуске программы "Линия генерального".

"Луна-27 - это тяжелый посадочный аппарат с бурильной установкой, он должен быть поднят "Ангарой". Поэтому 2024 год, 2025 год мы планируем запускать именно эти аппараты", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что орбитальный аппарат "Луна-26" будет запущен на ракете "Союз-2".

Первоначально планировалось использовать для запуска "Луны-27" ракеты "Союз-2".

Первая в России со времен Советского Союза лунная миссия планируется на 2022 год ("Луна-25"), миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Полет ПО
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Луна
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
08.01.2021
Долгий путь «Ангары»
17.12.2020
Большие надежды: о чем говорит успешный старт российской «Ангары»
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:39
  • 7
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 21.10 12:01
  • 0
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?