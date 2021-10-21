"Луну-27" запустят на ракете-носителе "Ангара" с космодрома Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин напомнил, что орбитальный аппарат "Луна-26" будет запущен на ракете "Союз-2"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская автоматическая станция "Луна-27" будет запущена с космодрома Восточный на ракете-носителе "Ангара". Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередном выпуске программы "Линия генерального".

"Луна-27 - это тяжелый посадочный аппарат с бурильной установкой, он должен быть поднят "Ангарой". Поэтому 2024 год, 2025 год мы планируем запускать именно эти аппараты", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что орбитальный аппарат "Луна-26" будет запущен на ракете "Союз-2".

Первоначально планировалось использовать для запуска "Луны-27" ракеты "Союз-2".

Первая в России со времен Советского Союза лунная миссия планируется на 2022 год ("Луна-25"), миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.