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Известия.ru

Военный эксперт оценил наращивание присутствия НАТО у Союзного государства

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/CTK/Miroslav Chaloupka

Военный эксперт Владислав Шурыгин в среду, 20 октября, в беседе с «Известиями» оценил ситуацию с наращиванием военной инфраструктуры НАТО у границ Союзного государства России и Белоруссии.

Шурыгин отметил, что достаточно долго Россия не называла НАТО в числе вероятных противников. Он указал на то, что даже военные учения проводились против «неких террористов», а в политике Москве оппонировали «партнеры».

«Но сейчас очевидно, что НАТО наращивает силы вблизи границ России и Белоруссии, поэтому вещи были названы своими именами. Новая доктрина — это ответные меры. Мы осознаем, что нос к носу стоим со своим вероятным противником, и, если он продвинется еще ближе к нам, например, на Украине, надо будет предпринимать ответные действия. Это значит, что у нас будет уделено больше внимания этой проблеме, начнут разрабатываться планы, реализация которых даст адекватный ответ на любые действия НАТО», — подчеркнул эксперт.

Об укреплении военной инфраструктуры НАТО близ границ Союзного государства рассказал ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Кроме того, были сформированы штабы коалиционных дивизий НАТО в Румынии, Польше и Латвии, а также в настоящее время увеличивается емкость портовой и аэродромной инфраструктур.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что численность сил первоочередного задействования альянса увеличилась с 25 тыс. до 40 тыс. военнослужащих. Помимо этого в 2021 году количество полетов разведывательной и тактической авиации военно-воздушных сил НАТО у границ России выросло на 30%.

18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных шагах на высылку российских дипломатов при НАТО. Как уточнил министр, Россия приостанавливает работу своего представительства при альянсе с 1 ноября. Кроме того, он сообщил о приостановке деятельности военной миссии альянса в Москве, а также информационного бюро НАТО, которое было учреждено при посольстве Бельгии в столице РФ.


6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства РФ при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что данное решение не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

15 сентября кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой альянса в предстоящем десятилетии. При этом она отметила, что НАТО с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

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