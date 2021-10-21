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ТАСС

Инфраструктуру для Каспийской флотилии в Дагестане создадут до конца 2022 года

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Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии
Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
Источник изображения: © РИА Новости / Денис Абрамов

В 2022 году должны быть приняты все основные решения, касающиеся в том числе проектов комплексной застройки территории города Каспийска, где будет размещаться флотилия

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Создание основной инфраструктуры для размещения Каспийской флотилии в Дагестане планируется завершить к концу 2022 года, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с журналистами федеральных СМИ.

"Активно развивается среда для проживания, [создаются] рабочие места, [идет] подбор предприятий для развития судостроительной отрасли и так далее. Основные мероприятия по развертыванию всей инфраструктуры, включая жилую, планируется завершить до конца 2022 года", - сказал Меликов.

Он уточнил, что жилье для военнослужащих флотилии и их семей возводится поэтапно, при этом в 2022 году должны быть приняты все основные решения, касающиеся в том числе проектов комплексной застройки территории города Каспийска, где будет размещаться флотилия.

В начале апреля 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. Сообщалось, что перевод флотилии будет осуществляться поэтапно по мере строительства инфраструктуры.

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