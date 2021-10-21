Прошедшие в рамках реализации закона о суверенном Рунете учения признаны успешными

Роскомнадзор признал успешными учения, которые прошли в рамках закона о суверенном Рунете. Глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что сети связи готовы к устойчивой работе при любых внешних воздействиях:

По мнению Роскомнадзора, все учения, которые проводились до сегодняшнего дня, проходили успешно. Учения предназначены для исключения подобных сбоев, и учения показали, что мы готовы, чтобы все это работало устойчиво и безопасно при любых внешних воздействиях.

Липов подчеркнул, что целью учений является проверка готовности сетей связи или участков сетей связи к тем или иным отклонениям в работе. Он отметил, что если в момент учений что-то «моделируется, какая-то ситуация, она моделируется именно для того, чтобы в случае, когда она в реальности возникнет», можно было с ней справиться.

Также глава Роскомнадзора добавил, что помимо операторов в учениях приняли участие другие представители отрасли. Несмотря на это, учения, о которых заявил Липов, по мнению экспертов, не могут считаться законными. Всё потому, что до 1 декабря 2020-го в Минцифры должны были утвердить график проведения учений на 2021 год.

Об этом ещё в конце прошлого года заявлял автор Telegram-канала «Эшер II». Крайним сроком утверждения было 30 ноября 2020-го, однако срок просрочен, и график не был утверждён. Он должен был появиться на сайте Роскомнадзора не позднее 5 рабочих дней после его утверждения, то есть крайним сроком размещения была дата 7 декабря 2020 года.

Владислав Войтенко