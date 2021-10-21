Войти
kod.ru

Прошедшие в рамках реализации закона о суверенном Рунете учения признаны успешными

476
0
0
Роскомнадзор
Роскомнадзор.
Источник изображения: industry-hunter.com

Роскомнадзор признал успешными учения, которые прошли в рамках закона о суверенном Рунете. Глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что сети связи готовы к устойчивой работе при любых внешних воздействиях:

По мнению Роскомнадзора, все учения, которые проводились до сегодняшнего дня, проходили успешно. Учения предназначены для исключения подобных сбоев, и учения показали, что мы готовы, чтобы все это работало устойчиво и безопасно при любых внешних воздействиях.

Липов подчеркнул, что целью учений является проверка готовности сетей связи или участков сетей связи к тем или иным отклонениям в работе. Он отметил, что если в момент учений что-то «моделируется, какая-то ситуация, она моделируется именно для того, чтобы в случае, когда она в реальности возникнет», можно было с ней справиться.

Также глава Роскомнадзора добавил, что помимо операторов в учениях приняли участие другие представители отрасли. Несмотря на это, учения, о которых заявил Липов, по мнению экспертов, не могут считаться законными. Всё потому, что до 1 декабря 2020-го в Минцифры должны были утвердить график проведения учений на 2021 год.

Об этом ещё в конце прошлого года заявлял автор Telegram-канала «Эшер II». Крайним сроком утверждения было 30 ноября 2020-го, однако срок просрочен, и график не был утверждён. Он должен был появиться на сайте Роскомнадзора не позднее 5 рабочих дней после его утверждения, то есть крайним сроком размещения была дата 7 декабря 2020 года.


Владислав Войтенко

Права на данный материал принадлежат kod.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
01.02.2021
Более 6,6 тыс единиц вооружения и военной техники поступило в армию в 2020 году
09.06.2020
Балтийский флот России ведёт наблюдение за маневрами НАТО Baltops - военные
01.06.2020
Средиземноморские вахты существенно сказались на показателях боеготовности Черноморского флота
16.05.2014
Все части РВСН оснастят тренажерами «Ярсов»
08.05.2014
Майские приоритеты
17.04.2014
Совместными усилиями – к единой цели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:39
  • 7
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 21.10 12:01
  • 0
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?