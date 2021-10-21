Чтобы отечественная ЭКБ применялась в аппаратуре, никого заставлять не надо. Есть лучший способ

В основе этого способа – разработка ЭКБ в тесном взаимодействии с разработкой аппаратуры. Этот тезис стал одним из ключевых в докладе, представленном советником генерального директора АО «НИИЭТ» Иваном Фефиловым в рамках научной конференции VII Российского форума «Микроэлектроника 2021».

Для того чтобы электронные компоненты российских дизайн-центров находили применение, прежде всего необходимо, чтобы их технические характеристики отвечали требованиям аппаратуры и системы в целом. Достичь этого проще всего, когда разработчик аппаратуры принимает непосредственное участие в создании этих компонентов.

Таким образом, на вопрос «Как заставить разработчика аппаратуры использовать отечественную ЭКБ?» Иван Фефилов дал краткий ответ:

Заставлять никого не надо. Нужно совместно разрабатывать.

Как это реализовать на практике? Ответ на этот вопрос также был дан в докладе: была предложена методика, ключевым элементом которой является центр совместного проектирования, объединяющий радиоэлектронные и микроэлектронные дизайн-центры, фабрики и вузы, образующие экосистему проекта.

Методика была рассмотрена на примере программы «Связь», разработанной в 2018-2019 годах. Хотя данная программа была направлена на создание военных средств радиосвязи, докладчик подчеркнул, что представленная методика является универсальной и без существенных изменений может применяться для разработки аппаратуры и другого назначения.

Как было показано в докладе, программа «Связь» вписывалась в общую структуру сквозных проектов, выстраиваемых от конечного сервиса и включающих все уровни вплоть до ЭКБ.

При формировании и реализации подобных проектов необходимо учитывать те ограничения, которые накладываются существующими реалиями – прежде всего, небесконечные сроки и ресурсы. По мнению докладчика, целесообразным представляется разработка под проект только ключевой специализированной ЭКБ, а в качестве некритичных компонентов могут использоваться подходящие по характеристикам универсальные изделия.

Кроме того, в проектах должны учитываться имеющиеся возможности производственных предприятий. В частности, на конструктивном уровне в условиях отставания в микроэлектронных технологиях для реализации необходимой и достаточной функциональности перспективным решением является применение систем в корпусе (СвК).

Иван Фефилов напомнил тезис, который прозвучал накануне, на пленарном заседании форума:

Мы должны делать микросхемы, которые всем нужны, — и дополнил его своим тезисом: Но не всем нужна микросхема суперсложная, которая будет содержать специальные блоки.

Когда же такой компонент нужен для конкретного проекта, в особенности если этот проект индустриального или специального применения и, как следствие, не отличается большой серийностью, приходят на помощь СвК, позволяя объединять в себе базовые универсальные системы на кристалле и специализированные, но при этом более простые чипы.

Это как конструктор: базовые блоки, которые собираются в микросхему „по запросу“, — отметил докладчик.