NASA одобрило проект космического гамма-телескопа COSI.

NASA выбрало победителя среди финалистов очередного конкурса программы Explorers в категории малых исследовательских аппаратов. Им стал космический гамма-телескоп COSI, который будет запущен на околоземную орбиту в 2025 году и займется исследованиями галактических источников гамма-излучения, cообщается на сайте NASA.

Работы по программе Explorers ведутся NASA c 60-х годов прошлого века, в рамках нее разрабатываются космические аппараты и телескопы для проведения различных исследований в области физики, геофизики, гелиофизики и астрофизики. Всего по программе было запущено уже более 90 различных аппаратов, таких как гамма-обсерватория Swift, зонд WMAP, исследовавший реликтовое излучение, инфракрасный телескоп WISE, а также «охотник за экзопланетами» TESS и зонд COBE, руководители научной программы которого в 2006 году получили Нобелевскую премию по физике за открытия в области космологии.

18 октября 2021 года агентство объявило, что выбрало новый проект для реализации по программе Explorers. Им стал космический гамма-телескоп малого класса COSI (Compton Spectrometer and Imager), который в 2020 году был одним из четырех финалистов в рамках очередного конкурсного отбора. Он будет работать в мягком гамма-диапазоне и регистрировать гамма-кванты, рождающиеся в остатках сверхновых и других галактических объектах, а также при аннигиляции позитронов.

В 2016 году аналог полезной нагрузки COSI успешно работал на аэростате в течение двух недель. В текущей версии проекта полезная нагрузка будет располагаться на борту аппарата, который отправится на низкую околоземную орбиту. Общая стоимость создания COSI составляет 145 миллионов долларов без учета пусковых услуг. Сам запуск намечен на 2025 год.

Ранее мы рассказывали о пяти новых проектах по исследованию гелиосферы, которые NASA выбрали для реализации по программе Explorers.

Александр Войтюк