Австралийские военные начали испытывать электровелосипеды.

Разведчики из австралийской легкой кавалерии приступили к испытаниям электровелосипедов. Как сообщает Elecrek, этот транспорт обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными мотоциклами. Электровелосипеды гораздо тише и меньше весят, поэтому их легче грузить в транспортные машины. Кроме того, если батарея вдруг сядет, солдаты смогут использовать педали.

Военные начали пользоваться обычными велосипедами еще в конце 19 века. Во время Первой мировой войны у британской армии было два велосипедных подразделения, которые в основном занимались охранными миссиями, а бельгийские солдаты использовали складные велосипеды. Особенно массово этот транспорт применяла Япония. В 1937 году она вторглась в Китай с 50-тысячной «велосипедной пехотой».

Сегодня среди военных набирают популярность электрические велосипеды — их уже испытывают десантники и спецслужбы в Дании и ОАЭ. Они ездят на модели, которую разработали Quietkat и Jeep. Она оснащена двигателем мощностью тысячу ватт и способна проезжать до 96,5 километра.

Теперь к испытаниям электрических велосипедов приступили разведчики из австралийской легкой кавалерии. Судя по видео, они получили модели B-52 местной компании Stealth Electric Bikes. Эти электровелосипеды весят 51 килограмм и на одном заряде аккумулятора могут проходить до ста километров. Их максимальная скорость — 80 километров в час, а на скорости в 50 километров в час они генерируют всего 65 децибел шума. У большинства мотоциклов примерно на такой же скорости этот показатель составляет 85-95 децибел.

Кроме того, электровелосипеды меньше весят, поэтому их легче грузить в транспортные машины. А если у них сядет батарея, военные могут использовать педали.

Ранее мы писали про новозеландских военных, которые в прошлом году начали испытывать электрические мотоциклы. Их дальность хода на одной зарядке аккумуляторной батареи — около 120 километров.

Василиса Чернявцева