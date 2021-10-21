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Австралийские военные начали испытывать электровелосипеды

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Австралийские военные начали испытывать электровелосипеды
Австралийские военные начали испытывать электровелосипеды.
Источник изображения: Department of Defence Australia

Разведчики из австралийской легкой кавалерии приступили к испытаниям электровелосипедов. Как сообщает Elecrek, этот транспорт обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными мотоциклами. Электровелосипеды гораздо тише и меньше весят, поэтому их легче грузить в транспортные машины. Кроме того, если батарея вдруг сядет, солдаты смогут использовать педали.

Военные начали пользоваться обычными велосипедами еще в конце 19 века. Во время Первой мировой войны у британской армии было два велосипедных подразделения, которые в основном занимались охранными миссиями, а бельгийские солдаты использовали складные велосипеды. Особенно массово этот транспорт применяла Япония. В 1937 году она вторглась в Китай с 50-тысячной «велосипедной пехотой».

Сегодня среди военных набирают популярность электрические велосипеды — их уже испытывают десантники и спецслужбы в Дании и ОАЭ. Они ездят на модели, которую разработали Quietkat и Jeep. Она оснащена двигателем мощностью тысячу ватт и способна проезжать до 96,5 километра.

Теперь к испытаниям электрических велосипедов приступили разведчики из австралийской легкой кавалерии. Судя по видео, они получили модели B-52 местной компании Stealth Electric Bikes. Эти электровелосипеды весят 51 килограмм и на одном заряде аккумулятора могут проходить до ста километров. Их максимальная скорость — 80 километров в час, а на скорости в 50 километров в час они генерируют всего 65 децибел шума. У большинства мотоциклов примерно на такой же скорости этот показатель составляет 85-95 децибел.


Кроме того, электровелосипеды меньше весят, поэтому их легче грузить в транспортные машины. А если у них сядет батарея, военные могут использовать педали.

Ранее мы писали про новозеландских военных, которые в прошлом году начали испытывать электрические мотоциклы. Их дальность хода на одной зарядке аккумуляторной батареи — около 120 километров.

Василиса Чернявцева

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Страны
Австpалия
Бельгия
Великобритания
Дания
Китай
Новая Зеландия
ОАЭ
Япония
Продукция
B-52
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