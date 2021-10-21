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Израильтяне представили концепт персонального летательного аппарата вертикального взлета

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Air One
Air One.
Источник изображения: Air

Израильский стартап Air представил концепт персонального летательного аппарата вертикального взлета и посадки Air One для личного пользования. С крейсерской скоростью 161 километров в час он сможет пролетать до 177 километров. Компания уже тестирует прототип и собирается сертифицировать его в 2023 году.

Большинство проектов электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки предполагают, что их будут использовать в качестве аэротакси. Но некоторые разработчики все же создают их для личного пользования. Например, американская компания NeXt и японская Tetra Aviation.

Air представил свой спортивный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки Air One 19 октября. Он выполнен по самолетной схеме и оснащен восемью подъемными винтами для вертикального взлета и посадки. Air One рассчитан на двух человек. Его максимальная скорость — 250 километров в час, а крейсерская — 161 километр в час. На одном заряде аккумулятора он пролетает до 177 километров. Чтобы полностью его подзарядить, понадобится час.

Израильский стартап уже приступил к испытаниям полномасштабного прототипа своего летательного аппарата, но пока его не показал. Компания планирует сертифицировать его в 2023 году. Какая лицензия нужна, чтобы летать на Air One, неясно. Но Air обещает, что управлять аппаратом будет просто, и он подойдет для ежедневного использования.

Среди электрического персонального летающего транспорта есть отдельный класс ховербайков. Это компактные аппараты с открытым корпусом, на которых пилот сидит, как на мотоцикле. В России их разработкой занимается компания Hoversurf, о которой мы писали ранее.

Василиса Чернявцева

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Страны
Израиль
Россия
США
Япония
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