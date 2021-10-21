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ТАСС

НАТО заявила, что не намерена выводить оружие в космос

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, НАТО не может утверждать, что у ее стран-членов нет таких планов

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. НАТО не планирует размещать оружие в космосе, но не может утверждать, что у ее стран-членов нет таких планов. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны НАТО в Брюсселе 21-22 октября.

"В НАТО у нас нет никаких планов развертывания вооружений в космосе. Но я не могу говорить за отдельные страны альянса", - сказал он, отвечая на вопрос, собирается ли альянс использовать базирующиеся в космосе системы перехвата российских гиперзвуковых ракет.

"В целом я скажу, что НАТО адаптирует и развивает свои военные возможности, а также инвестирует в новые возможности, чтобы защищаться от любых угроз, включая гиперзвуковые ракеты. Мы делаем это множеством разных способов, - отметил Столтенберг. - Мы также активизируем работу в космосе, поскольку космос очень важен для наших систем связи, наших возможностей засечь запуски ракет, наблюдения и разведки".

Он не уточнил, существуют ли у стран НАТО действующие системы, способные перехватывать гиперзвуковые ракеты.

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Страны
Россия
Проекты
NATO
ГЗЛА
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