"Швабе" показывает на выставке "Интерполитех" 30 образцов прицельной техники и систем оптического наблюдения

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Прицелы гражданского назначения, системы защиты и оптического наблюдения для спасателей и правоохранительных органов представляет холдинг "Швабе" на проходящей в Москве Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021", сообщает пресс-служба компании.

"На выставке представлена продукция НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха, Московского завода "САПФИР", Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) и Уральского оптико-механического завода имени Э.С.Яламова. Производители демонстрируют в общей сложности около 30 изделий", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

По информации пресс-службы, традиционно в экспозиции "Швабе" представлены гражданские авиасистемы СОН?820 и СОН?832 для проведения обзорно-поисковых работ с воздуха. Устройства монтируются на средства гражданской авиации и передают детальные изображения участков местности и объектов, позволяют распознавать технические средства, группы людей или отдельного человека. Вместе с тем большую зону стенда занимают прицелы - коллиматорные, а также оптические и тепловизионные. Здесь же бинокли, монокуляры и комплектующие.

Первый заместитель генерального директора "Швабе" - директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин сообщил, что экспозицию холдинга составляют оптико-электронные устройства, системы и приборы, в том числе необходимые в работе служб, обеспечивающих гражданскую безопасность, в том числе при выполнении различных спасательных операций.

"В ходе выставки мы ожидаем серию переговоров и встреч с новыми и действующими партнерами, которые могут повлиять на будущие поставки этой и другой продукции", - сказал Калюгин, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что прицельная техника холдинга представлена несколькими линейками НПЗ, где размещены последние и наиболее востребованные на рынке модели. В их числе - оптические прицелы ПО104 и ПО156, а также коллиматоры ПК-4 и ПКУ-2 с асферическим объективом. Они могут использоваться сотрудниками правоохранительных органов, а также охотниками и спортсменами.