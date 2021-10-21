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Интерфакс-АВН

США завершат создание базы ПРО в Польше в ближайшие месяцы

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База в Редзиково, Польша
База в Редзиково, Польша.
Источник изображения: © Lt. Amy Forsythe/US DoD

Лондон. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты введут в строй вторую базу противоракетной обороны (ПРО) в Европе, создание которой завершается на севере Польши вблизи населенного пункта Редзиково в 165 км от границы России, в ближайшие месяцы, следует из данных Агентства по ПРО Минобороны США.

Официальное введение в строй этой базы ПРО предполагается в 2022-м финансовом году, который в США начался уже 1 октября, в рамках 3-й фазы реализации программы построения поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны (EPAA Phase III).

Как сообщало Агентство по ПРО, в конце июня США уже приступили к размещению противоракет SM-3 IIA наземной системы Aegis на базе Редзиково.

"Началась установка оружия наземной системы (ПРО) Aegis в Польше", - говорилось в сообщении.

По данным агентства, в марте на базе Редзиково была завершена и протестирована работа радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).

По последним данным, проект строительства базы наземной противоракетной обороны готов примерно на 98-99%.

Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. США утверждают, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что база ПРО в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В 2016 году в районе Девеселу в Румынии уже начала действовать первая американская база наземного базирования ПРО Aegis в Европе.

Наземные базы Aegis в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны.

В морскую составляющую системы, в частности, входят эсминцы Roosevelt ("Рузвельт"), Porter ("Портер"), Ross ("Росс") и Arleigh Burke ("Эрли Бёрк"), которые размещены на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли неоднократно заходили для патрулирования в акваторию Черного моря.

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Страны
Иран
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
sm-3
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