В США заявили о совокупном превосходстве над Россией и Китаем

США превосходят по своей военной мощи Россию и Китай, заявляет журнал Popular Mechanics, ссылаясь на исследование корпорации RAND.

В отчете, в частности, утверждается, что Россия и Китай будут сближаться в военном отношении, «по мере того, как сумма их мощи приближается к возможностям Соединенных Штатов».

Согласно отчету, текущая военная мощь США оценивается в 0,6, тогда как в 1997 году данный параметр составлял 0,7. Военная мощь России остается в диапазоне 0,19-0,22. Мощь Китая с 1997-го по 2016 год выросла с 0,1 до 0,25.

Отдельно подчеркивается, что суммарный показатель военной мощи Москвы и Пекина, оцениваемый в 0,41, все еще не отстает от данного показателя для Вашингтона.

RAND подчеркивает, что Россия по-прежнему использует советскую военную технику. В корпорации уверены, что сохранение мощи страны объясняется принятием на вооружение новых атомных подлодок и гиперзвуковых ракет.

Рост возможностей Китая объясняется как активным развитием военно-морского флота и боевой авиации, так и увеличением количества стратегических баллистических ракет.

В августе 2020 года аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили российский Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

Иван Потапов