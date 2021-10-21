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Известия.ru

В НАТО заявили об отсутствии планов по размещению оружия в космосе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Senior Airman Brooke Moeder

Североатлантический альянс (НАТО) не имеет планов по размещению оружия в космосе. Об этом в среду, 20 октября, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«НАТО инвестирует, адаптирует и модернизирует свои возможности для ответа и защиты от любой угрозы, включая современные ракетные системы. Мы делаем это на разных направлениях, мы продвигаемся и в космическом направлении, космос важен для наших коммуникаций, для нашей способности определять запуски ракет <…> В НАТО у нас нет никаких планов по размещению оружия в космосе, я не могу говорить за всех союзников, но у НАТО таких планов нет», — заявил Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе.

Кроме того, генсек альянса сообщил, что министры обороны НАТО оценят возможности российского ракетного и ядерного потенциала, включая гиперзвуковые ракеты. Столтенберг также указал на то, что НАТО поддерживает создание механизмов контроля над вооружениями с участием США, России и Китая.

19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал альянс сделать шаги для улучшения отношений с Россией. Он отметил, что даже информационных обменов с НАТО уже нет, также были прерваны все контакты между военными.

18 октября Лавров сообщил о приостановке с 1 ноября деятельности военной миссии НАТО в Москве в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства России при организации. Также прекратится деятельность информационного бюро НАТО в Москве.


6 октября в НАТО решили отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Теперь российским дипломатам доступно 10 аккредитаций при альянсе.

Столтенберг заявил, что решение о лишении аккредитации не связано с конкретными событиями. По его словам, в альянсе уже какое-то время наблюдали усиление «российской вредоносной деятельности».

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