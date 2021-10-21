Военные технологии России и США

В эти дни одновременно проходят две выставки военных технологий. В Соединённых Штатах открылась AUSA 2021, на которой предприятия ОПК представляют военным свои новейшие разработки. В России выставка «Интерполитех» собрала профессионалов в области цифровой безопасности.

Напрямую сравнивать эти два события не совсем правильно — американскому AUSA больше соответствует российская «Армия». Впрочем, посмотрев видео с официальных YouTube-каналов армии США и российского правительственного канала «Звезда», можно оценить экспозиции, поискать различия, а также сравнить стили подачи информации.

Выставка AUSA 2021

Выставка «Интерполитех»