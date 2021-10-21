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Известия.ru

Военную базу в пригороде Вашингтона закрыли из-за угрозы взрыва

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Joint Staff

Военная база ВМС США в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом говорится в сообщении американских военных, размещенном в Twitter в среду, 20 октября.

«Примерно в 8:45 (15:45 мск. — Ред.) на базу поступил телефонный звонок от анонимного источника, который утверждал, что в здании № 10 или рядом с ним заложена бомба. База закрыта», — указано в заявлении.

Подчеркивается, что все военнослужащие обязаны оставаться в помещениях, граждан просят избегать близлежащих территорий.

В августе неизвестный вооруженный человек пробрался на территорию американской военной базы под Вашингтоном, из-за чего была объявлена тревога. Командование военного объекта призвало личный состав бежать или прятаться в случае обнаружения мужчины с оружием. Позднее злоумышленника задержали и передали правоохранителям для выяснения мотивов.

В июне на базе ВВС США в штате Техас произошла стрельба. Всему персоналу было приказано немедленно принять меры по полному локдауну. О пострадавших не сообщалось.

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Страны
США
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