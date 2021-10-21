Страна (Украина): «наихудший сценарий». Что означает разрыв России с НАТО и как это коснется Украины

Действия НАТО, приведшие к эскалации в отношениях альянса с Россией, вызвали резонанс на Украине. По мнению автора статьи, со стороны Запада все разговоры о перспективах присоединения страны к военному блоку строятся по одной и той же формуле: «Да, мы вас когда-нибудь возьмем, но не сейчас». Причем делаются такие заявления не столько для Киева, сколько для того, чтобы пощекотать нервы Москве.

Между Россией и НАТО начинается новый раунд обострения

В понедельник Москва разорвала отношения с НАТО, свернув свое представительство при блоке. Также Кремль сделал жесткое заявление по натовским перспективам Украины - намекнув на войну, если Киев примут в альянс.

Москве уже ответил министр обороны США Ллойд Остин, который заявил, что не России решать, вступать ли Украине в Североатлантический блок. Это заявление он сделал во время визита в Киев.

Что стоит за каскадом заявлений - разбиралась "Страна".

Шпионаж, разрыв и Украина

В понедельник Россия заявила, что останавливает работу своей миссии при НАТО в Брюсселе, а держать связь будет посол в Бельгии Александр Токовинин. Второй момент - с 1 ноября РФ отзывает аккредитацию у аналогичного представительства военного блока в Москве. Также должно быть расформировано информационное бюро альянса при посольстве Бельгии в России. Единственным каналом связи с российским правительством у НАТО будут посольства стран альянса в Москве (одно на выбор самого НАТО). То есть это явное понижение статуса отношений.

Нужно сказать, что решения России были ответными. 6 октября альянс заявил о сокращении российской миссии на 8 человек (это почти наполовину). При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, это решение не было вызвано каким-то конкретным событием. А "в ответ на агрессивные действия РФ". Какие это действия - написали западные новостные агентства. По данным Associated Press, восемь россиян подозревали в работе на спецслужбы - то есть, в шпионаже. Но очевидно, что все сотрудники таких миссий - так или иначе связаны с разведкой. То есть тут была направленная стратегия НАТО на разрыв [отношений] с Россией, чьи ответные шаги были легко прогнозируемы.

Интересно, что за день до того, как объявить россиян персонами нон-грата, глава военного блока сделал заявление по Украине и России. Он сказал две вещи:

1. Вступление Украины и Грузии в НАТО - "не вопрос завтрашнего дня".

2. "Они присоединятся рано или поздно к НАТО".

Примерно в том же духе накануне своего визита в Киев высказался и министр обороны США Остин. Он сказал, что двери НАТО для Украины не закрыты, но для того, чтоб вступить в альянс нужно провести необходимые реформы.

И на этом фоне НАТО выслала российских представителей - давая, видимо, понять, что Москва - потенциальный противник №1, как бы ни зависал вопрос по Украине или Грузии.

Неудивительно, что все это привело к дипломатическому разрыву между Россией и альянсом. А по Украине со стороны Москвы были сделаны отдельные - и довольно жесткие - ремарки.

"Примем активные меры". Что Песков заявил по Украине

Вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы наихудшим сценарием, он может вынудить Россию "принять активные меры" по обеспечению собственной безопасности. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу France 5.

"Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это тот сценарий, который выходит за "красную линию" национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал спикер Кремля.

Журналистка телеканала заявила, что в Европе часто чувствуют угрозу от России - например, этой весной, когда РФ наращивала войска у границ Украины. Песков возразил, что перед этим у границ России проходили учения НАТО. Но о них никто не говорил.

"Безусловно, мы можем понять ваши чувства. Но мы предпочитаем, чтобы вы, европейцы, были лучше информированы. Потому что до перемещения российских войск в этот регион там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы. Все всё время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто", - заявил он.

Это заявление говорит нам о двух вещах. Первая - намек на войну за Украину в случае близких перспектив ее вступления в альянс (иначе истолковать заявления Пескова сложно).

Вторая - на любое увеличение военного присутствия Запада на Украине Россия будет отвечать аналогичными шагами - наращивать войска вдоль протяженной совместной границы. А она идет по суше не только на севере и востоке, но и уже на юге, где в Крыму сосредоточена мощная военная группировка.

А если включить в уравнение Белоруссию - то протяженность еще выше. То есть, вовлекаясь в военные усилия Запада, Украина становится главным полем битвы для потенциальной войны в Европе.

Как бы ответом на слова Пескова стали сегодняшние заявления в Киеве главы Пентагона Ллойда Остина.

"Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина, как я уже отметил, имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить", - сказал Остин в Киеве.

С одной стороны, эти тезисы США повторяют давно, но Украина в НАТО так и не вступает. Причем нашей стране не дают даже Плана действий по членству в альянсе (ПДЧ). Поэтому повторение необязательно значит, что Киев уже приглашают в альянс. С другой, заявления эти прозвучали они в момент резкого ухудшения отношения блока с Москвой. Но как ситуация обстоит на самом деле? Что означает новое охлаждение России с НАТО?

Инциденты, когда сокращали российских представителей при блоке, уже бывали. Правда, не такие масштабные. Сейчас это напоминает скорее времена холодной войны.

С другой стороны, понятно, что миссия РФ при альянсе мало на что влияла. Тем более, что реальную военную координацию по-прежнему ведут напрямую начальники генеральных штабов России и США Герасимов и Милли. И этот куда более негласный и важный формат переговоров никто пока не отменяет.

Но тем не менее, напряженность по линии Россия - НАТО все равно - тревожный знак. Вопрос альянса для Москвы - это прежде всего тема военного освоения Западом территорий сопредельных стран. И в первую очередь Украины.

Пока это освоение идет без вовлечения Киева непосредственно в альянс. И это скорее всего следствие предупреждений России, которая не первый день заявляет о "красных линиях". К слову, именно эту причину называет и сама Украина, когда объясняет, почему Запад не берет ее в Североатлантический блок.

В силу тех же обстоятельств, военная помощь Украине вряд ли будет кратно увеличена. Поскольку для Москвы это будет совершенно аналогичным раздражителем, как и собственно принятие Киева в НАТО. И может вызвать, к примеру, усиленные военные поставки "ДНР" и "ЛНР".

И пока нет оснований думать, что ситуация резко поменяется: с учетом тлеющей войны в Донбассе, любое увеличение напряженности может привести к эскалации боевых действий и, как говорят в Кремле, к "последствиям для украинской государственности". Что Западу совершенно не нужно (и это было видно по реакции США и ЕС на продвижение российских войск к границам Украины весной). Американцы и, тем более, европейцы, не горят желанием воевать за Украину с Россией.

Поэтому все разговоры о перспективах НАТО для Украины со стороны Запада строятся по одной и той же формуле: "Да, мы вас когда-нибудь возьмем, но не сейчас". Причем делаются такие заявления не столько для Украины, сколько для России. Типа пощекотать ей нервы и "усилить переговорную позицию" по каким-то другим вопросам.

Но само по себе постоянное педалирование этой темы, помноженное на осложнения в отношениях НАТО и РФ способно в любой момент разморозить конфликт в Донбассе со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Если же говорить о реальных перспективах вступления Украины в альянс, то они реальны лишь после окончания войны в Донбассе. Потому и ломаются копья вокруг трактовок политической части Минских соглашений. Если конфликт закончится на базисе трактовок Украины и США (номинальный особый статус Донбасса, без реального наполнения, без сохранения автономной от Киева силовой составляющей в регионе и зачистка там всех "несогласных"), то после этого дорога в НАТО для Украины становится открытой.

Если же исполнять политическую часть Минских соглашений дословно, как она прописана в договоренностях, то в НАТО с фактически автономным Донбассом шансов на вступление Украина иметь не будет. Поскольку это будет значить новый конфликт на востоке страны и, в перспективе, еще одну АТО. И уже с открытым вовлечением в конфликт России.

Максим Минин