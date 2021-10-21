После высылки: Россия разрывает контакты с НАТО (VG, Норвегия)

Россия временно закрывает свою дипломатическую миссию при НАТО. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это реакция России на недавнюю высылку восьми российских дипломатов из российской миссии при НАТО.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на российского министра иностранных дел сообщило, что, помимо этого, Россия отменила аккредитацию персонала НАТО в московском офисе организации.

Таким образом, формальные дипломатические контакты между НАТО и Россией официально приостановлены.

Отношения в упадке

10 дней назад генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) сказал изданию VG, что отношения НАТО и России сейчас находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.

НАТО приостановила военное сотрудничество с Россией в 2014 году после того, как Россия аннексировала Крым. При этом у двух сторон сохранялись дипломатические контакты через представительство России в НАТО и аналогичный офис НАТО в Москве.

Но две недели назад НАТО решила выслать восемь российских дипломатов из своего брюссельского офиса, сократив количество российских представителей там с 20 до 10.

"Они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом, и поэтому их аккредитация была отозвана", - сказал Столтенберг газете VG на пресс-конференции на следующий день после принятия этого решения.

"Они были офицерами разведки", - добавил он.

Прошло более двух лет с последнего заседания Совета Россия-НАТО. В сентябре Столтенберг встречался с министром иностранных дел Лавровым в Нью-Йорке во время саммита ООН.

"О новой встрече договориться не удалось. Но НАТО и я готовы к ней, как только они захотят с нами встречаться", - сказал Столтенберг.

Поездка в Тромсё

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в следующий вторник приедет на министерскую встречу в рамках органа сотрудничества Совет Баренцева/Евроарктического региона. Там он встретится с новым министром иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт (Anniken Huitfeldt), которая проводит это мероприятие.

Альф Бьярне Йонсен (Alf Bjarne Johnsen)