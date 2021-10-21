Редкие реактивные установки из КНДР замечены в Ливии

Ливийская национальная армия фельдмаршала Хафтара провела одно из крупнейших тактических учений. В них была задействована 106-ая пехотная бригада и военно-воздушные силы. Среди продемонстрированной военной техники были замечены и достаточно редкие образцы.

Учебные боевые действия развернулись на расположенном на берегу моря полигоне. Здесь отрабатывались задачи высадки и обороны побережья. Первоначально с моторных лодок были высажены специально подготовленные аквалангисты и саперы, очистившие от мин направления предстоящей атаки. Во второй волне подошли бойцы, осуществившие захват укреплений.

Для противодействия кораблям противника выдвинулась группа танков Т-72М1, Т-62 и Т-55. Их прикрывали зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" и пикапы Toyota с установленными на них скорострельными пушками ЗУ-23-2. Эти боевые машины уничтожили изображавшие вражеские плавсредства щиты.

Перед следующими этапами учений продемонстрировали образцы техники, находящиеся на вооружении соединения. Кроме танков, это еще боевые машины пехоты БМП-1 и бронетранспортеры БТР-60ПБ. Интересно, что не все "шестидесятые" имеют штатное вооружение, вместо положенных пулеметов у них на башнях установлены обычные ПК.

Артиллерия представлена 130-мм пушками М-46, достаточно старыми 122-мм гаубицами образца 1938 года М-30 и 122-мм самоходно-артиллерийскими установками 2С1 "Гвоздика".

Показали две ставшие достаточно редкими для Ливии реактивные системы BM-11 северокорейского производства. Они являются облегченным вариантом БМ-21 и вместо 40, как на оригинале, имеют 30 направляющих. Эти РСЗО выполнены на шасси японских вездеходов Isuzu.

Также впервые за долгое время засветились танковые мостоукладчики МТУ-55 с 16-метровыми складывающимися "ножницами".

Затем десант, высаженный с вертолета Ми-17, освободил расположенный в пустыне объект. Под прикрытием авиации и после удара "Градов" в наступление была брошена механизированная пехота, полностью разгромившая условного противника.

Алексей Моисеев