Россию хотят оставить без «Мертвой руки»

Почему НАТО беспокоит российский комплекс управления ответным ядерным ударом

В СМИ появилась информация о том, что НАТО требует запретить применение в России комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который в США называют «Мертвая рука». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок оценил эту инициативу и возможные последствия ее реализации.

Согласно отдельным публикациям, с таким предложением выступили «некоторые западные научно-исследовательские центры, близкие к НАТО». Основание требований - якобы «Периметр» может по ошибке сработать не в случае ядерного удара по России, а произвольно до него. При этом ссылок на официальные структуры Североатлантического альянса и конкретных должностных лиц военного блока, публично предъявивших такие требования, нет.

Для начала уточним, как принимается решение о применении ядерного оружия в России. Считается, что у главы государства есть некая «красная кнопка», нажав которую президент осуществляет одновременный массированный запуск межконтинентальных баллистических ракет и запуск баллистических ракет подводных крейсеров стратегического назначения. На самом деле это не так.

Глава государства только дает сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передает кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. Пуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также стратегических крылатых ракет с ядерными боезапасами осуществляется самостоятельно соответствующими боевыми расчетами. Но перед этим с помощью кодоблокировочных устройств с боевых частей ракет снимается блокировка.

Для решения этой задачи глава государства и располагает так называемым ядерным чемоданчиком. Это портативный абонентский терминал (шифр «Чегет») автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами «Казбек». Точно такими же устройствами располагают министр обороны России и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Самый неблагоприятный вариант при возможном ядерном ударе противника - мгновенный вывод из строя всех высших звеньев государственного и военного управления, а следовательно,невозможность отдать необходимые приказы на ответное применение ядерного оружия и передать кодовый сигнал.

В этом случае в дело должна вступить система «Периметр» и реализовать весь комплекс мероприятий по ответному ракетно-ядерному удару.

Об особенностях функционирования системы «Периметр», или так называемой «Мертвой руки», судить в настоящее время можно только очень предположительно. Каких-либо точных данных по этому вопросу нет. Есть некоторые основания предполагать, что «Периметр» состоит из командных постов, командных баллистических ракет, приемных устройств и автономной контрольно-командной системы (все термины условны).

После принятия системой «Периметр» решения о применении стратегического ядерного оружия, а это фактически решение компьютера, осуществляется запуск командной ракеты или ракет со специальной головной частью, которая в полете передает команды на запуск всех носителей ядерного оружия, имеющих на командных пунктах соответствующие приемники. Запуск ракет в этом случае осуществляется в автоматическом режиме.

Решение на ответный удар «Периметр» принимает на основе информации от многочисленных датчиков, развернутых на территории страны - сейсмических, радиационных и атмосферного давления, которые определяют признаки ядерных взрывов. Эта система и в мирное время может практически со стопроцентной точностью определить, в каком месте земного шара осуществлен подрыв ядерного устройства.

Отказ от «Периметра» по требованию НАТО или «некоторых западных академических научно-исследовательских центров» приведет к фактической ликвидации статуса России как ядерной державы и самой возможности гарантированного осуществления ответного ядерного удара.

Если ликвидировать систему «Периметр» по инициативе НАТО, то впоследствии будут необходимы проверочные мероприятия со стороны Североатлантического альянса. А любые проверочные мероприятия будут сопряжены с детальным ознакомлением представителей блока с особенностями применения ядерного оружия в целом и функционирования системы «Периметр» в частности. Поскольку разъединить каким-либо образом эти сферы нереально. В НАТО это прекрасно понимают.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок