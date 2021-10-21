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ЦАМТО

Новикомбанк поддержит проекты "Вертолетной сервисной компании"

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ЦАМТО, 20 октября. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, установил лимит кредитования в размере 1,5 млрд. руб. "Вертолетной сервисной компании" (АО "ВСК"), обеспечивающей модернизацию и техническое обслуживание российской вертолетной техники.

Средства будут предоставлены для исполнения обязательств компании перед заказчиками, пополнения оборотных средств и закупки комплектующих.

"Вертолетная сервисная компания" холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех занимается всем комплексом услуг послепродажного обслуживания вертолетной техники, произведенной российскими предприятиями: материально-техническим обеспечением, техническим обслуживанием и ремонтом, модернизацией вертолетной техники, технической поддержкой, электронной эксплуатационной документацией, а также обучением летного и инженерно-технического персонала. Клиентами ВСК являются более 250 компаний.

В частности, ВСК предоставляет информационные ресурсы для развития сервиса послепродажного обслуживания авиадвигателей, обеспечивает клиентов запасными частями, проводит ремонт агрегатов, вертолетов и комплексное сервисное обслуживание, в том числе вертолетов Ансат, которые применяются для выполнения санитарных заданий.

"Авиационный кластер – один из ключевых в деятельности нашего акционера Госкорпорации Ростех, поэтому кредитование авиастроительных предприятий и компаний, занимающихся их обслуживанием и модернизацией, является ведущим направлением в работе банка. Убеждена, что наше сотрудничество с "Вертолетной сервисной компанией" – это очередной шаг на пути России к мировому технологическому лидерству", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Холдинг "Вертолеты России" входит в число мировых лидеров в сегменте среднетяжелых, сверхтяжелых и ударных вертолетов. Новикомбанк сотрудничает с холдингом с 2011 года, предоставляя расчетное, кредитное, инвестиционное и финансовое обслуживание. В 2019 году Вертолеты России и банк подписали соглашение о стратегическом партнерстве, согласно которому банк организует финансирование для создания и продвижения гражданских вертолетов. В частности, при поддержке Новикомбанка организуется финансирование таких значимых проектов, как поставка и сопровождение эксплуатации вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226, Ансат, Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Новикомбанка.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
Ка-32
Ка-60
Ка-62
Ми-17
Ми-38
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
Ростех
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