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РИА Новости

Вице-премьер Борисов заявил, что госборонзаказ выполняется, несмотря на пандемию

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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Правительству в условиях пандемии COVID-19 удалось обеспечить бесперебойную работу организаций ОПК и не допустить срыва гособоронзаказа, заявил вице-премьер Юрий Борисов во время "правительственного часа" в Совфеде.

"По словам Борисова, в условиях пандемии СOVID-19 удалось обеспечить бесперебойную работу организаций ОПК по гособоронзаказу и не допустить срыва его исполнения. В тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, Минздравом России и органами местного управления были разработаны и обеспечены необходимые меры санитарно-эпидемиологической защиты людей, работающих в ОПК, и выполняющих задания гособоронзаказа", - говорится в сообщении аппарата вице-премьера, поступившем в РИА Новости.

В выступлении, которое шло в закрытом режиме, Борисов также отметил рост качества поставляемой предприятиями военным продукции. "За последние три года количество рекламаций из войск значительно сократилось", - говорится в сообщении.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве, Борисов отметил, что объем российского экспорта продукции военного назначения ежегодно остается на стабильном уровне - 15 миллиардов долларов. "Несмотря на то, что страны, являющиеся нашими основными партнерами по линии военно-технического сотрудничества, находятся под мощнейшим давлением США, мы продолжаем удерживать второе место среди государств-экспортеров продукции военного назначения", - приводятся его слова в сообщении.

Вице-премьер также рассказал о перспективах развития ОПК и разработке новой госпрограммы вооружений на 2024-2033 годы, после чего ответил на вопросы сенаторов.

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Страны
Россия
США
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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