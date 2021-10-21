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РИА Новости

Шойгу: планируется дальнейшее укрепление безопасности Союзного государства

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Учения "Запад-2021" на полигоне Мулино
Учения "Запад-2021" на полигоне Мулино.
Источник изображения: © Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/Андрей Зинчук

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. План российско-белорусского военного сотрудничества на следующий год содержит 139 мероприятий, направленных на укрепление безопасности Союзного государства, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Утвердили план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, который включает 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств", - сказал Шойгу, подводя итоги прошедшей в среду совместной коллегии министерств обороны двух стран.

По его словам, принятые на заседании решения "направлены на развитие взаимодействия наших оборонных ведомств и будут способствовать укреплению военной безопасности Союзного государства". "Первоочередное внимание уделено региональной группировке войск вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, а также развитию объединенных систем военного назначения", - сказал Шойгу.

Важным направлением двустороннего взаимодействия он назвал оперативную и боевую подготовку. "В этом году ее кульминацией стало совместное стратегическое учение "Запад-2021", в котором участвовали воинские контингенты семи государств. Вооружённые силы пяти стран были представлены наблюдателями. Результаты этого масштабного мероприятия подтвердили готовность и способность наших вооружённых сил эффективно решать задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - отметил министр обороны России.

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