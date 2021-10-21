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РИА Новости

Central News Agency: война Китая и Тайваня в ближайшее время маловероятна

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Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня
Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня.
Источник изображения: © AFP 2021 / Mandy Cheng

ПЕКИН, 20 окт - РИА Новости. Вероятность начала войны между материковым Китаем и Тайванем в течение ближайшего года очень мала, заявил в среду директор бюро национальной безопасности острова Чэнь Минтун.

"Вероятность начала боевых действий между материковым Китаем и Тайванем в течение года очень мала", - приводит слова Чэнь Минтуна тайваньское новостное агентство Central News Agency.

Это заявление было сделано в ходе заседания парламентского комитета по обороне.

Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что материковый Китай к 2025 году будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань, он также указал, что нынешняя обстановка в районе Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Его заявление прозвучало после того, как Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в первую неделю октября в общей сложности направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов.

Как заявил ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, учения возле Тайваня направлены на обеспечение государственного суверенитета и против сепаратистской деятельности и внешнего вмешательства.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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