Борисов сообщил, что экспорт продукции ОПК РФ сохраняется на уровне $15 млрд в год

Он подчеркнул, что Россия удерживает второе место среди государств - экспортеров продукции военного назначения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия сохраняет объем экспорта продукции военного назначения на уровне $15 млрд в год. Об этом сообщили журналистам в четверг в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова по итогам его выступления на правительственном часе в Совете Федерации РФ.

"Говоря о военно-техническом сотрудничестве, Борисов отметил, что объем российского экспорта продукции военного назначения также ежегодно остается на стабильном уровне - $15 млрд", - говорится в сообщении.

Борисов подчеркнул, что, несмотря на то, что страны, являющиеся основными партнерами РФ по линии ВТС, находятся под мощнейшим давлением США, Россия продолжает удерживать второе место среди государств - экспортеров продукции военного назначения.