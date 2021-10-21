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«Ростех» испытал обнаружитель беспилотников

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Источник изображения: Фото: «Росэлектроника»

Акустический обнаружитель беспилотников «Атака-Шорох» прошел заводские испытания. Разработка госкорпорации «Ростех» может определять местоположение беспилотных аппаратов противника. Об этом представитель госкорпорации рассказал ТАСС на выставке «Интерполитех-2021».

По его словам, устройство производит холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». Акустический обнаружитель получил сверхчувствительные микрофоны, которые позволяют определить местонахождение беспилотника.

Представитель «Ростеха» отметил, что в ходе испытаний модуль применяли в составе комплекса радиочастотного обнаружения и подавления беспилотников «Атака-BDS» и как самостоятельное устройство.

Ранее российская компания «Лаборатория ППШ» представила радиоэлектронное ружье ЛПД-801. Устройство позволяет глушить каналы управления беспилотниками на расстоянии. Масса и габариты ЛПД-801 сопоставимы с размерами обычного стрелкового оружия.

В августе стало известно, что первые иностранные заказчики купят российский комплекс радиоэлектронного противодействия «Репеллент-Патруль». Устройство обеспечивает защиту от беспилотников на расстоянии до 20 километров.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Проекты
БПЛА
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