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ТАСС

Шойгу: США начали модернизацию тактического ядерного оружия и баз его хранения в Европе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам главы Минобороны, "особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

"Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе", - сказал Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По его словам, "особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств - членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия". "Видим в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул министр обороны РФ.

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