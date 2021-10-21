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ТАСС

Шойгу рассказал, что вынудило РФ и Белоруссию принять новую Военную доктрину

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Военнослужащий на российско-белорусских учениях
Военнослужащий на российско-белорусских учениях.
Источник изображения: flanker.su

Среди причин глава Минобороны назвал военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Белоруссию принять ответные меры, одна из них - новая Военная доктрина Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", - сказал Шойгу в среду на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

По его словам, одна из таких мер - новая Военная доктрина Союзного государства. "Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства", - сказал Шойгу.

Военные ведомства двух стран, отметил он, перешли на планирование двустороннего военного сотрудничества на основе программы стратегического партнерства, разработанной на пятилетний период. Расширяются масштабы подготовки войск и органов управления, сказал Шойгу.

"В сентябре провели совместное стратегическое учение "Запад-2021". Отработаем действия в рамках ОДКБ. В настоящее время в Таджикистане проходит учение с Коллективными силами оперативного реагирования организации "Взаимодействие-2021". В сентябре белорусские военнослужащие впервые приняли участие в антитеррористическом учении государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021", - сказал министр обороны РФ.

Согласованная военная политика

Шойгу подчеркнул, что достигнутый уровень взаимодействия военных ведомств РФ и Белоруссии позволяет "своевременно адаптировать задачи в сфере безопасности к происходящим в мире изменениям и эффективно решать их".

"В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована", - констатировал Шойгу.

Он выразил уверенность, что итоги сегодняшнего заседания будут способствовать совершенствованию оборонного потенциала двух стран и укреплению их военной безопасности.

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