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ЦАМТО

OCEA построит для ВМС Нигерии еще одно гидрографическое судно

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Первый катер в серии из трех единиц компании Ocea, предназначенных ВМС Нигерии. Источник www.meretmarine.com .

ЦАМТО, 20 октября. Французская судостроительная компания OCEA сообщила о своей победе в международном тендере на поставку 35-метрового гидрографического судна класса OSV-115 SC-WB для ВМС Нигерии.

Новый заказ получен после поставки OCEA в течение последних 8 лет ВМС Нигерии 18 кораблей различных типов, включая 60-метровое гидрографическое судно "Лана" класса OSV-190 SC-WB, два 35-метровых патрульных катера класса FPB-110 MK.2 и два 17-метровых катера-перехватчика C-FALCON в 2020 году.

Поставка нового судна расширит возможности ВМС Нигерии по проведению геодезических и гидрографических исследований, поисково-спасательных операций, операций по ликвидации разливов нефти, поддержке водолазных работ, патрулированию территориальных вод. Заказанное судно будет применяться совместно с ранее поставленным гидрографическим судном "Лана".

Для выполнения этих задач судно будет оснащено исследовательским оборудованием, включая многолучевой эхолот, однолучевой эхолот, средства отбора, хранения и анализа воды, бортовую лабораторию, оборудованный для проведения исследований катер длиной 5,6 м.

Длина нового корабля составит 35 м, максимальная скорость – 12 узлов, дальность плавания – 3000 морских миль на скорости 10 узлов, экипаж – 12 человек (плюс пассажиры).

Как сообщал ЦАМТО, весной 2018 года ВМС Нигерии заключили с OCEA контракт на постройку гидрографического судна A499 "Лана" по адаптированному проекту OSV-190 SC-WB. Строительство началось в августе 2018 года. Спуск корабля на воду состоялся 24 сентября 2020 года. Судно было передано командованию ВМС Нигерии в апреле 2021 года в Сен-Назере (Франция) и прибыло в Лагос 17 мая 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
Франция
Проекты
2020-й год
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