Комплексы ПВО "Панцирь-С" вернулись после учений в Сербии на территорию России

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" во время совместных российско-сербских учений ПВО "Славянский щит" в Сербии.

Доставку техники осуществили самолетами военно-транспортной авиации ВКС России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С", задействованных в совместных учениях "Славянский щит - 2021" в Сербии, возвращены на российскую территорию. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Воздушно-космические силы завершили перемещение ЗРПК "Панцирь-С" на территорию РФ из Республики Сербия, где новейшие комплексы ПВО приняли участие в совместных российско-сербских учениях по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2021", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что доставка ЗРПК "Панцирь-С" осуществлена самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Также сообщается, что по прибытии на российскую территорию подразделения ЗРПК "Панцирь-С" совершили марш в пункты постоянной дислокации и после проведения технического обслуживания техники приступили к несению боевого дежурства по ПВО в установленных зонах ответственности.

"Панцирь-С" - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия. Оснащен 12 зенитными ракетами и двумя спаренными пушками калибра 30 мм. Боевой расчет - три человека. Масса - 30 тонн.