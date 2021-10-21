Шойгу: российско-белорусские учения "Щит Союза" станут ключевым событием 2023 года

По словам главы Минобороны, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полетов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Совместные учения РФ и Белоруссии "Щит Союза" станут ключевым событием 2023 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги состоявшейся в среду совместной коллегии военных ведомств двух стран.

"Подведены и одобрены итоги совместной деятельности наших оборонных ведомств с 2019 по 2021 год, запланированы мероприятия по обеспечению военной безопасности до 2024 года, утвержден соответствующий план. Наиболее масштабным мероприятием, предусмотренным этим документом, станет совместное учение "Щит Союза", которое проведем в 2023 году", - сказал Шойгу.

По его словам, в целях развития сотрудничества в сфере безопасности полетов госавиации будут подготовлены предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.

"Продолжили развитие сотрудничества в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что на коллегии были подведены итоги проделанной с 2018 года работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемой для совместного использования в интересах обеспечения региональной группировки войск. Программа Союзного государства до 2026 года будет разработана в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии. "Договорились продолжить ее, для чего разработаем соответствующую программу Союзного государства на период до 2026 года", - сказал Шойгу.

Продолжается совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр.