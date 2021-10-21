Борисов заявил, что качество продукции для ВС РФ улучшилось

По словам вице-премьера РФ, значительно сократилось количество рекламаций

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Качество поставляемой российским военным продукции значительно улучшилось за последние три года. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова по итогам его выступления на правительственном часе в Совете Федерации РФ.

"Отдельно Борисов отметил рост качества поставляемой военным продукции - за последние три года количество рекламаций из войск значительно сократилось", - говорится в сообщении.

Борисов напомнил, что в условиях пандемии СOVID-19 удалось обеспечить бесперебойную работу организаций ОПК по гособоронзаказу и не допустить срыва его исполнения.

"В тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, Минздравом России и органами местного управления были разработаны и обеспечены необходимые меры санитарно-эпидемиологической защиты людей, работающих в ОПК и выполняющих задания ГОЗ. Борисов также упомянул внесенные в законодательство Российской Федерации изменения в сфере закупок, которые предусматривают возможность изменения условий государственного контракта (в части сроков исполнения и цены) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Он рассказал сенаторам о том, что по соглашению сторон применялось увеличение размера аванса до 80% и осуществлялось 100%-ное авансирование закупок электронной компонентной базы, были предоставлены рассрочки по уплате налоговых платежей.

Вице-премьер РФ отметил, что с апреля 2020 года ведется мониторинг деятельности организаций ОПК в условиях распространения коронавирусной инфекции и выполнение ими заданий гособоронзаказа. "На протяжении почти полутора лет фактический выход сотрудников организаций ОПК на работу составляет от 80 до 90%, а их обеспеченность средствами индивидуальной защиты - 97%", - сообщили в аппарате вице-премьера РФ.