Шойгу заявил о начале работы США по модернизации ядерного оружия

Американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах. Об этом заявил в среду, 20 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе», — отметил Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Он уточнил, что «особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств — членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия».

Глава Минобороны подчеркнул, что российская сторона видит в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее, 15 сентября, кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии. При этом она отметила, что альянсу с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

28 июля Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии. 23 июня он также отметил, что страны альянса отрабатывают переброску войск к границам РФ и Белоруссии.