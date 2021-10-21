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Известия.ru

Шойгу заявил о начале работы США по модернизации ядерного оружия

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Американские военные начали активную работу по модернизации тактического ядерного оружия и баз его хранения в европейских странах. Об этом заявил в среду, 20 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе», — отметил Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Он уточнил, что «особую озабоченность вызывает привлечение пилотов неядерных государств — членов блока к учениям по отработке вопросов применения тактического ядерного оружия».

Глава Минобороны подчеркнул, что российская сторона видит в этом прямое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее, 15 сентября, кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии. При этом она отметила, что альянсу с 2014 года удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

28 июля Шойгу заявил о серьезной тревоге, которую вызывает рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России и Белоруссии. 23 июня он также отметил, что страны альянса отрабатывают переброску войск к границам РФ и Белоруссии.

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