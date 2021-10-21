Fox News (США): Россия закрывает свое представительство в НАТО, а министр обороны США посещает страны, стремящиеся вступить в альянс

Россия объявила о приостановке работы своего представительства в НАТО, а также выдворила натовских дипломатов из Москвы. Причиной стал визит министра обороны США в Грузию и Украину и сделанные им провокационные заявления, которые не могли не разозлить Москву, пишут авторы.

"У нас отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности", - сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Москва обвиняет НАТО в том, что эта организация не заинтересована в "равноправном диалоге и в совместных усилиях по ослаблению военно-политической напряженности". Данное решение было принято после того, как НАТО в этом месяце выдворила восемь дипломатов из российской миссии, заявив, что это сотрудники разведслужб.

Направляясь на этой неделе в НАТО, министр обороны Ллойд Остин посетил соседей по Черному морю - Грузию и Украину, которые хотят стать членами НАТО. Российская армия осуществила вторжение в обе эти страны и продолжает частично их оккупировать.

"Соединенные Штаты осуждают продолжающуюся оккупацию Грузии Россией и ее попытки расширить свое влияние в Черном море посредством силового принуждения и враждебной деятельности", - сказал Остин в Тбилиси, после чего подписал с Грузией пакт об обороне и безопасности. Затем министр заверил украинцев, что они могут рассчитывать на неизменную поддержку США, которая "распространяется на стремление Украины вступить в НАТО" в случае проведения там определенных реформ.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, работавший послом в НАТО и в России, заявил, что Украина остается главной горячей точкой.

"Русские при Путине любят быть непредсказуемыми. Похоже, им наплевать на стабильность, если она мешает их попыткам властвовать над соседями", - сказал он, добавив, что визит Остина мог повлиять на решение Москвы приостановить деятельность своей миссии при НАТО. Грузия и Украина "подверглись российской агрессии, и Россия хочет вернуть их в сферу своего влияния", отметил Вершбоу.

Бывший заместитель генерального секретаря также сказал, что визит Остина в этот регион важен, поскольку, "если России удастся подчинить себе Украину и Грузию, ситуация в Европе будет намного опаснее, чем сейчас".

НАТО сейчас пытается восстановить свое превосходство при помощи новой, более агрессивной тактики сдерживания российской экспансии и недопущения возврата к холодной войне, которая может перерасти в войну реальную.

Бывший главнокомандующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес объясняет это многолетней наивностью: "Меня больше всего беспокоит то, что нам на Западе все еще трудно поверить в недобрые намерения России. Мы до сих пор удивляемся, когда они совершают определенные действия, которые мы оставляем безнаказанными. Они продолжают рассказывать свою сказку о том, что это Россия находится в окружении".

По мнению Ходжеса, действия России не являются единичными, совершаемыми в вакууме. Он считает, что все это часть большого плана. По словам генерала, Россия вторглась в Крым, потому что "Крым является плацдармом для всей враждебной деятельности, осуществляемой в Черноморском регионе, но особенно чуть дальше, в Сирии".

Ходжес полагает, что разрабатываемая НАТО стратегическая концепция будет отличаться от той, в которой, "как мы надеялись, Россия станет нашим партнером".

Последнюю остановку по пути в НАТО Остин сделает в Румынии. Это одна из немногих стран НАТО, тратящих на оборону более двух процентов своего ВВП. 20% из этих средств Бухарест направляет на модернизацию армии, что является ключевой целью Североатлантического альянса.

В Брюсселе министр Остин примет участие в министерском заседании альянса, которое станет первой очной встречей с начала пандемии covid-19.

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Комментарии читателей

keithw82832

Обе страны недавно подверглись нападению и оккупации со стороны России, но никаких последствий не было, за исключением финансовых санкций. Не рассчитывайте на защиту США. Наши приоритеты меняются каждые 4-8 лет. Лучше поищите других защитников.

Prpierce

У меня вопрос: почему мы сами не закрыли российскую миссию при НАТО, когда она в 2014 году напала на Крым и присоединила его?

Jimmyz209

Пока Байден у власти, Украине и Грузии глупо рассчитывать на поддержку США. Достаточно взглянуть на Афганистан. Там люди тоже думали, что США их поддерживают.

kanj8

Не стоит недооценивать способность Сибайдена все испортить.

Daleyeah

Почему этот человек все еще возглавляет военное ведомство после Афганистана?

trumster63

Украина и Грузия, Америка ради вас и пальцем не пошевелит! Спросите Тайвань, спросите афганцев. Сейчас каждый сам за себя.

Rev416

Пора продемонстрировать мощь и влияние Америки в глубоком тылу у России и Китая. Строительство атомных подводных лодок для Австралии и подписание оборонного пакта с Грузией - все это показывает нашим врагам и союзникам, что Америка вернулась. Политика умиротворения не дала результата с нацистами, не даст и с Путиным и Си.

Josephalbrecht

Путин - машина для убийства, враг европейской стабильности. Его дни сочтены, как и у всех диктаторов! Может быть, он умрет медленной и болезненной смертью!

Taggert

Кто-то готов отправиться сам или отправить своих детей защищать Украину и Грузию? А как насчет европейских стран, любой европейской страны? НАТО надо распустить.

jason1912

Все та же пустая болтовня о "реформах" на Украине. В этой стране несколько раз проходили демократические выборы, и за последние 30 лет сменилось несколько президентов. Германия предала Украину, не дав ей вступить в НАТО в 2008 году, продала ее за дешевый российский газ. Потом ее продал и предал Обама, отступивший от своего обязательства защищать территориальную целостность Украины. Этот документ в свое время подписали США, Британия, Франция и Россия, вынудив Украину отказаться от ядерного оружия. Это было единственное надежное средство защиты от России, которая в 2014 году напала на Украину и захватила значительную часть ее территории.

izzy1980

Превентивный удар по России, пока она не уничтожила нас.

Independent1111

Нельзя, это вызовет глобальное потепление.

Gremlis

Интересно, он сказал Грузии и Украине, что у нынешней администрации сила воли отсутствует, и что следующие три года они сами по себе?

AfricaIsWatching

Надеюсь, Остин захватит с собой последнюю зарплату Хантера.

jason1912

Нам надо заткнуться и ничего не говорить о защите демократии в мире, так как мы считаем, что ни Грузия, ни Украина, ни Тайвань не стоят того, чтобы за них сражаться. И Остину надо заткнуться, потому что Америка бессильна. Переформатированные коммунистические полицейские государства, фактически фашистские, проведут экспансию и захватят весь мир, потому что ни мы, ни НАТО не сможем им противостоять.

c.r.

Си Цзиньпин проинструктировал Марионетку Джо испытать терпение Путина. Тот испытал. Ответ был быстрый и неожиданный. Безопасность ЕС будет под вопросом, если русские танки захватят Грузию и Украину.

TooManyWars

"Тактика сдерживания российской экспансии"? Российская экспансия. После распада Советского Союза НАТО начала расширяться на восток и сейчас граничит с самой Россией. Украинский переворот спровоцировала и профинансировала администрация Обамы, и это всем известно. Сейчас бывшая союзница России с Западом. Единственная "экспансия" России - это возвращение Крыма. Да, именно возвращение, и крымчане подавляющим большинством его поддержали после того, как Обама проделал свою работу по свержению демократически избранного президента Украины.

Может быть, Россия до сих пор кажется пугалом, творящим плохие дела, но это абсолютно бесчестное заявление о российской экспансии, и это чистой воды вранье. Я ценю "Фокс", потому что она одна среди медийного мейнстрима не изображает Трампа антихристом. Но когда речь заходит о бывшей коммунистической России, эта сеть представляет ее в ложном свете, действуя заодно с CNN и MSNBC.

Остановитесь, пожалуйста! Нам надо думать о Китае, а не о России. Россия нужна нам в качестве союзницы, чтобы сдерживать Китай. Россия должна быть на нашей стороне, и она встала бы на нашу сторону, если бы мы ей позволили, а государству в государстве запретили распространять по всему миру эту чушь.

swissshamoo221

Рекомендую всем читателям последнюю конференцию Путина о состоянии дел в мире. Во-первых, он знал, о чем говорит. Во-вторых, он рассказал о том, что Китай - экономическая держава номер один в мире. К сожалению, у Байдена нет мозгов, чтобы ответить на такое количество вопросов, и давать такие фантастически четкие ответы.

Дженнифер Гриффин (Jennifer Griffin), Нана Саджая (Nana Sajaia)