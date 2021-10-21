Шойгу: НАТО укрепляет инфраструктуру у границ Союзного государства России и Белоруссии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе.

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск", - сказал Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в среду.

По его словам, в Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. "Сформированы штабы коалиционных дивизий Альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличиваются емкость портовой и аэродромной инфраструктур", - сказал Шойгу.

По его оценке, "численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое - с 25-ти до 40 тысяч военнослужащих".

"В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томахок" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", - отметил министр обороны РФ.

"На 30% увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации Военно-воздушных сил НАТО в приграничных с Российской Федерацией районах", - сказал Шойгу на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. По его словам, "сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки под эгидой НАТО".

Министр подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, - из-за сложной военно-политической обстановки.

"Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки", - сказал Шойгу.