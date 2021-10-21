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Российская газета

США предсказали поражение в гиперзвуковой войне с Россией

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

При нынешнем уровне развития гиперзвукового оружия у США есть все шансы проиграть в возможной схватке с Россией и Китаем. После многих лет предупреждений военных экспертов Пентагон теперь тратит свыше миллиарда долларов ежегодно, чтобы наверстать упущенное.

К такому выводу пришел автор The Telegraph Ник Аллен. Он пишет о том, что нынешнее превосходство американских авианосцев в возможном конфликте не будет играть важную роль, поскольку военные корабли станут лишь "подсадными утками" для гиперзвуковых ракет, летящих из космоса. Это оружие весьма маневренно и способно уклоняться от слежения и средств ПРО. А время на то, чтобы отреагировать на эту угрозу, остается минимальным.

Сейчас США отстают в гиперзвуковом вооружении от России и Китая. Автор приводит примеры недавних испытаний ракеты "Циркон": в случае, если она будет запущена, у капитана американского авианосца будет лишь пара секунд на то, чтобы принять какое-то решение перед ударом. Еще более продвинутой является ракета "Авангард", скорость которой - 27 Махов - в тексте называется "ошеломляющей".

"В Пентагоне существует сейчас некоторая паранойя по поводу нынешнего затруднительного положения Америки с гиперзвуком", - пишет Ник Аллен, перевод публикации приводит ИноСМИ. Свое гиперзвуковое оружие у США должно появиться в 2020-х годах, а в следующем десятилетии - гиперзвуковые дроны. Огромные средства тратятся уже сейчас на то, чтобы организовать сеть спутников, следящих за пусками гиперзвуковых ракет.


Майя Бирюкова

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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