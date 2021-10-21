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WarSpot

Итальянцы седлают «Кентавров»

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Источник изображения: warspot.ru

Итальянская армия начала полноценное вооружение новыми «колёсными танками». Вчера, 19 октября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Кавалерийская школа армии Италии подготовила первые экипажи для машин Centauro II.

Модернизированная версия колёсного танка Centauro впервые была представлена в 2016 году под названием Centauro II MGS (Main Gun System). В 2020 году, после испытания предсерийных образцов и их доработки, Минобороны Италии заказало производство серийных образцов.

Финальный этап подготовки экипажей Centauro II

Источник изображения: armyrecognition.com

Машины семейства Centauro классифицируются как истребители танков и специализируются на борьбе с вражеской бронетехникой. Восьмиколёсный Centauro II весит 30 т, вооружён 120-мм орудием, оснащён системой цифровой связи, двигателем мощностью 720 л.с. и электронной системой торможения. Двигатель предназначен для работы в широком диапазоне температур и обеспечивает значительно большую удельную мощность по сравнению с предыдущей версий Centauro (24 против 19 лошадиных сил на тонну).

По словам заместителя начальника итальянского генштаба генерал-лейтенанта Данило Эррико, на вооружении армии Италии Centauro II заменит своего предшественника — истребитель танков Centauro, первые экземпляры которого военные получили ещё в 1991 году. В военном ведомстве отмечают, что Centauro II идеально подходит итальянской армии и может эффективно использоваться вместе с многоцелевыми бронемашинами Freccia. Всего вооружённые силы намерены приобрести порядка 150 единиц Centauro II.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Проекты
2020-й год
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