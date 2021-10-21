МВД приняло на вооружение пистолет ПЛК «Калашников»

МВД России приняло на вооружение 9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний (ГК) «Калашников». Об этом 20 октября сообщил источник в силовых структурах.

«Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК», — сказал он «РИА Новости».

Как подчеркнул собеседник агентства, компактный пистолет должен постепенно заменить «морально устаревший ПМ советской разработки».

О готовящейся замене пистолета «Макарова» на ПЛК сообщалось в августе. Тогда в МВД проводили опытную эксплуатацию оружия, стороны готовились к заключению контракта. Отмечалось также, что до конца года в гражданский оборот поступит и травматическая версия ПЛК, которая, как заявляют конструкторы, практически ничем не отличается от боевого варианта, дополняет «Газета.ру».

В конце мая новейший модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его модифицированная модель МПЛ-1, разработанные группой компаний «Калашников», были приняты на вооружение Федеральной службой войск национальной гвардии (ФСВНГ).

Пистолет Лебедева — это новый боевой образец компактного стрелкового оружия разработки «Калашникова». Впервые его представили на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ. Впоследствии разработчики решили доработать пистолет, сделав его размер более компактным. Вес облегченной версии составляет 710 г без патронов, магазин рассчитан на 14 патронов калибра 9×19 мм парабеллум. Базовая версия весит на 200 г больше и на 40 мм длиннее.