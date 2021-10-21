Войти
ЦАМТО

Шесть претендентов участвуют в тендере на поставку самолетов FLIT/LCA ВВС Малайзии

609
0
0
М-346 и М-346НЕТ
Самолеты М-346 и М-346НЕТ.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 20 октября. ВВС Малайзии планируют получить новые учебно-тренировочные / легкие боевые самолеты FLIT/LCA (Fighter Lead-in Trainer / Light Combat Aircraft) в течение следующих трех лет.

Об этом завил главнокомандующий ВВС Малайзии генерал Акбал Абдул Самад.

Как сообщает Airrecognition.com со ссылкой на командующего, в соответствии требованиями долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, в два этапа для ВВС Малайзии планируется закупить 36 самолетов FLIT/LCA. Они будут поддерживать истребители F/A-18D и Су-30МКМ.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Малайзии объявило о начале тендера на поставку 18 учебно-тренировочных / легких боевых самолетов (FLIT/LCA) для ВВС страны 22 июня 2021 года. В настоящее время ВВС Малайзии в качестве самолетов FLIT/LCA используют два варианта УБС "Хок" компании BAE Systems, а также несколько УТС MB-339. Эти самолеты требуется заменить в течение 10 лет.

Приобретение новых самолетов FLIT/LCA осуществляется в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT/LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании в 2021 году закупки 18 самолетов, включая 8 учебно-тренировочных и 10 – легких боевых. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Как отмечается, 36 самолетов позволят сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

В числе требований к FLIT/LCA называют: возможность дозаправки в воздухе, применение ракет большой дальности, возможность полета на сверхзвуковой скорости, а также производство 30% комплектующих в Малайзии.

Хотя первоначально намерение принять участие в конкурсе выразили девять претендентов, к 6 октября 2021 года свои предложения представили только шесть.

Как сообщает ресурс Aerotime.aero со ссылкой на малазийские СМИ, в настоящее время в тендере участвуют индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с "Теджас", южнокорейская Korean Aerospace Industries (KAI) с T-50/FA-50 "Файтин Игл", турецкая Turkish Aerospace Industries (TAI) с "Хурджет", итальянская Leonardo с М-346, китайская Hongdu Aviation Industry Group с L-15A/B и "Рособоронэкспорт" с МиГ-35.

При этом в числе участников отсутствует пакистано-китайский JF-17 "Тандер", который первоначально называли одним из претендентов на победу.

По данным малазийской газеты The Edge Malaysia Weekly, стоимость самолетов первой партии оценивается примерно в 4 млрд. ринггитов (960 млн. долл. по текущему курсу). При этом половина этой суммы должна быть оплачена посредством встречной торговли пальмовым маслом или продуктами из него. Поставки должны быть завершены в течение 36 месяцев после подписания контракта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
Китай
Малайзия
Пакистан
Турция
Южная Корея
Продукция
F-18
FA-50
FC-1
M-346
МиГ-35
Су-30
Су-30МК
Компании
BAE Systems
HAL
KAI
Leonardo
TAI
РОЭ
Похожие новости
08.04.2021
ВВС Малайзии приступают к оценке легкого боевого самолета LCA "Теджас"
22.11.2019
Малайзия планирует приобрести легкие УТС/УБС
22.05.2019
Индия, вслед за Россией, согласилась увеличить закупки пальмового масла в Малайзии в обмен на поставку авиатехники
28.07.2010
Не за покупками
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 12:01
Неразрешимые противоречия уничтожают единство
  • 21.10 11:00
  • 62
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 21.10 10:20
  • 401
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 08:13
  • 75
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 21.10 08:07
  • 10
F-22 разбился из-за плохого мытья
  • 21.10 06:02
  • 1
В России спустили на воду вертолетный корабль проекта 14400
  • 20.10 17:52
  • 32
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 20.10 17:12
  • 1
Украина отправила основной боевой танк «Оплот» в США
  • 20.10 17:10
  • 2
Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ
  • 20.10 16:57
  • 2
Евросоюз намерен вбить гвоздь в гроб НАТО
  • 20.10 16:26
  • 1
Российскую ракету «Оникс» модернизировали
  • 20.10 16:17
  • 1
Китай испытал мощнейший в мире монолитный твердотопливный ракетный двигатель
  • 20.10 12:38
  • 0
США озадачены возможностями гиперзвукового оружия России и Китая
  • 20.10 08:58
  • 2274
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.10 05:16
  • 1
«Спрут-СДМ1»: Россия готовит десантирование легкого танка