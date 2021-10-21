Шесть претендентов участвуют в тендере на поставку самолетов FLIT/LCA ВВС Малайзии

ЦАМТО, 20 октября. ВВС Малайзии планируют получить новые учебно-тренировочные / легкие боевые самолеты FLIT/LCA (Fighter Lead-in Trainer / Light Combat Aircraft) в течение следующих трех лет.

Об этом завил главнокомандующий ВВС Малайзии генерал Акбал Абдул Самад.

Как сообщает Airrecognition.com со ссылкой на командующего, в соответствии требованиями долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, в два этапа для ВВС Малайзии планируется закупить 36 самолетов FLIT/LCA. Они будут поддерживать истребители F/A-18D и Су-30МКМ.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Малайзии объявило о начале тендера на поставку 18 учебно-тренировочных / легких боевых самолетов (FLIT/LCA) для ВВС страны 22 июня 2021 года. В настоящее время ВВС Малайзии в качестве самолетов FLIT/LCA используют два варианта УБС "Хок" компании BAE Systems, а также несколько УТС MB-339. Эти самолеты требуется заменить в течение 10 лет.

Приобретение новых самолетов FLIT/LCA осуществляется в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT/LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании в 2021 году закупки 18 самолетов, включая 8 учебно-тренировочных и 10 – легких боевых. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана (2026-2030 гг.). Как отмечается, 36 самолетов позволят сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

В числе требований к FLIT/LCA называют: возможность дозаправки в воздухе, применение ракет большой дальности, возможность полета на сверхзвуковой скорости, а также производство 30% комплектующих в Малайзии.

Хотя первоначально намерение принять участие в конкурсе выразили девять претендентов, к 6 октября 2021 года свои предложения представили только шесть.

Как сообщает ресурс Aerotime.aero со ссылкой на малазийские СМИ, в настоящее время в тендере участвуют индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с "Теджас", южнокорейская Korean Aerospace Industries (KAI) с T-50/FA-50 "Файтин Игл", турецкая Turkish Aerospace Industries (TAI) с "Хурджет", итальянская Leonardo с М-346, китайская Hongdu Aviation Industry Group с L-15A/B и "Рособоронэкспорт" с МиГ-35.

При этом в числе участников отсутствует пакистано-китайский JF-17 "Тандер", который первоначально называли одним из претендентов на победу.

По данным малазийской газеты The Edge Malaysia Weekly, стоимость самолетов первой партии оценивается примерно в 4 млрд. ринггитов (960 млн. долл. по текущему курсу). При этом половина этой суммы должна быть оплачена посредством встречной торговли пальмовым маслом или продуктами из него. Поставки должны быть завершены в течение 36 месяцев после подписания контракта.